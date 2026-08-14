Cienciano le ganó 6-1 a Botafogo, la mayor goleada sufrida por un club brasileño en torneos Conmebol

Club Cienciano de Perú volvió a escribir otra página gloriosa en su historia luego de ganarle por 6 a 1 a Botafogo de Brasil por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto cusqueño apalizó de local al anteúltimo campeón de la Copa Libertadores y viajará a Río de Janeiro con una amplia ventaja en la revancha.

Si bien los once jugadores de Cienciano que saltaron al campo de juego del Estadio Inca Garcilaso de la Vega -ubicado a 3400 metros de altura- tuvieron una actuación descollante, el que dio la nota fue el delantero Matías Succar -cedido a préstamo por Alianza Lima-, quien se despachó con un hat-trick.

¡¡MEDIA DOCENA E HISTÓRICA GOLEADA EN CUSCO!! El enmascarado Succar selló su HAT-TRICK con un gran cabezazo de pique al suelo y marcó el 6-1 del Cienciano ante Botafogo. En el festejo... ¡chau máscara!



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El conjunto peruano enseguida se impuso en el terreno de juego y los goles no tardaron en llegar: a los 35 minutos de la parte inicial, Cienciano ya ganaba por 4 a 0. Tres de los tantos fueron anotados por Succar (18′ y 30′) y los argentinos Marcos Martinich (35′) y Neri Bandiera (20′), quien también marcó en el complemento.

Ante este panorama, en el segundo tiempo el DT de Botafogo, Franclim Carvalho, movió el banco de suplentes y mandó a la cancha a Kauan Toledo y Arthur Cabral, quienes entraron por el delantero argentino Álvaro Montoro y el volante ofensivo, Kadir Barría.

🇵🇪 ¡Notable partido del local durante la Ida de los Octavos de Final!



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Los cambios surtieron efecto y los brasileños llegaron al descuento a los 49’, marcando su único gol del partido a través del punta Matheus Martins.

No obstante, Cienciano no bajó la marcha y continuó atacando. Así se materializó la goleada con dos goles más: Bandiera a los 62′ y Succar a los 78′.

El antecedente más reciente del conjunto peruano ganando por tamaña diferencia se dio hace poco, cuando enfrentaron a Lanús. Ante el equipo del sur bonaerense Cienciano también se fue al entretiempo ganando 4 a 0.

Marcos Martinich celebra la victoria ante Botafogo JOSE ANGULO - AFP

La de este jueves se convirtió en la mayor goleada de la historia de un equipo peruano sobre uno brasileño en una competencia Conmebol. Luego del partido que perdió Botafogo, quedaron atrás los choques de The Strongest 5-0 Athletico Paranaense (Copa Libertadores 2022), Independiente del Valle 5-0 Flamengo (Copa Libertadores 2020) y América de Cali 5-0 Athletico Paranaense (Copa Libertadores 2002).

De esta forma, Cienciano se perfila como serio candidato para alzarse con la Copa Sudamericana. Por lo pronto, en el caso de imponerse en el global, su rival en cuartos saldrá del ganador del cruce entre Tigres y Montevideo City Torque.

"POR FAVOR PREGUNTENME LO QUE QUIERAN, MENOS PORQUE NO HICIMOS MÁS GOLES"



🤣 Luego de la histórica goleada de Cienciano, 6-1 ante Botafogo por los octavos de la #Sudamericana, Horacio Melgarejo arrancó su conferencia con una advertencia... pic.twitter.com/8TVti2Rp2a — SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2026

La nota de color llegó tras el partido. En la sala de prensa, el DT de Cienciano, Horacio Melgarejo, segundos antes de iniciar la conferencia, solicitó: “Por favor, preguntenmé lo que quieran, menos por qué no hicimos más goles”.

Al finalizar el encuentro, Conmebol publicó en X las estadísticas del partido y evidenció que, además del marcador, el equipo peruano se impuso en todos los elementos. En total, la cantidad de remates al arco de Cienciano fueron 29, contra 4 del Botafogo. Los pases conectados por los cusqueños fueron 304 contra 296 del rival. Finalmente, la posesión del balón también fue para el campeón de la Sudamericana edición 2003, final en la que se impuso ante River por un global de 4 a 3, con una cifra final del 53%.