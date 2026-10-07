Coco Gauff perdió en el Abierto de China tras denunciar insultos racistas

BEIJING.- La tenista estadounidense Coco Gauff perdió ante una jugadora a la que había vencido en sus cinco enfrentamientos previos, después de recibir lo que describió como “una cantidad demencial” de comentarios e insultos racistas por su color de piel en redes sociales tras un controvertido punto en la ronda anterior del Abierto de China.

Este miércoles, la belga Elise Mertens —19na del ranking internacional— venció 6-3, 6-3 a Gauff, número 4° del mundo, para así avanzar a los cuartos de final del torneo.

La estadounidense de 22 años venía de protagonizar un partido controvertido por un lugar en octavos de final. El lunes se enfrentó a la china Sun Xinran, con quien tuvo un intercambio después de que los paneles publicitarios led que rodean la cancha parpadearan durante un punto hacia el final del primer set.

Sun estaba cerca de ganar el punto cuando, por la distracción, Gauff frenó el juego. Según la Regla de Molestia de la Federación Internacional de Tenis, si mientras se disputa de un punto una pantalla interfiere con la visión de un jugador, el punto deberá repetirse. Es por esto que la jueza de silla responsable ordenó que el punto se realizara nuevamente. La situación generó polémica y cuestionamiento entre los aficionados, que comenzaron a insultar por redes sociales a la deportista estadounidense.

Gauff denunció haber recibido comentarios e insultos racistas PEDRO PARDO - AFP

Gauff se refirió a lo sucedido en su cuenta de X y denunció públicamente los ataques recibidos. “Hola a todos, puedo no caerles bien o no estar de acuerdo con lo que pasó sin que sean racistas. La cantidad de comentarios/mensajes directos racistas que recibí en las últimas horas es insana. Por último, no soy una tramposa ni una ladrona”, escribió en un posteo.

En otra publicación, detalló que vio la luz que titiló y eso la distrajo. “No estaba segura de si eso era realmente lo que había visto. Antes de los partidos nos dicen que tenemos permitido continuar hasta terminar el punto, así que tengan en cuenta que estoy pensando en todo esto mientras estoy jugando el punto. Cualquier cosa puede ser cuestionada después de que termine el punto (como en la mayoría de los deportes, se puede revisar una decisión después de que termina la jugada)”, señaló y sumó: “Personalmente, creo que es la regla correcta. Si yo hubiera perdido el punto, mi rival también tenía derecho a hacer lo mismo, pedir que se repitiera el punto y habría estado completamente en su derecho de hacerlo”.

“Cuando volvió a parpadear la luz, levanté las manos antes de que ella golpeara la pelota porque ahí fue cuando estuve segura de lo que había visto y de que no era mi mente jugándome una mala pasada”, añadió, antes de aclarar que se trató de una situación “desafortunada” y “fuera de su control”.

La belga Elise Mertens pasó a cuartos de final en el torneo ADEK BERRY - AFP

“Los comentarios de que estoy haciendo trampa y de que soy injusta son ridículos cuando esas son las reglas. Yo no hice las reglas. Me parece extraño que me estén atacando por seguirlas. Xinran es una jugadora y un talento increíble. Me disculpé con ella por la situación al final del partido y ella lo entendió completamente”, aseguró.

Este miércoles ante Mertens, Gauff perdió su saque cuatro veces. De esta forma, su contrincante logró alcanzar su primer cuarto de final en un torneo WTA 1000 (el nivel justo por debajo de los Grand Slams) en cinco años.

“Es una jugadora increíble, por supuesto. Sabía que iba a ser un partido muy duro. Pero tenía motivación. Mi entrenador/novio cumple años mañana”, dijo Mertens tras el encuentro y añadió: ”Así que esta victoria está dedicada a él y a todo el trabajo que hacemos”. Ahora, la belga deberá enfrentarse en cuartos de final a la polaca Iga Swiatek, seis veces campeona de Grand Slam.

Agencia AP