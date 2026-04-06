Colapinto en Buenos Aires: conocé los precios de las entradas para la exhibición

La espera terminó para los fanáticos del automovilismo en la Argentina. El próximo 26 de abril de 2026, las calles de la Ciudad de Buenos Aires volverán a vibrar con el sonido de un motor de la máxima categoría tras 14 años de ausencia. Franco Colapinto, la gran promesa nacional y piloto del BWT Alpine Formula One Team, protagonizará una exhibición histórica a bordo del emblemático monoplaza E20 de 2012, equipado con un motor Renault V8.

El recorrido que hará Franco Colapinto: será un total de dos kilómetros

El evento transformará la intersección de la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento en un circuito callejero de 2 kilómetros. Allí, el piloto oriundo de Pilar realizará dos show runs oficiales que prometen ser el punto culmine de una jornada que posiciona a Buenos Aires en el mapa global de la Fórmula 1.

Los precios y sectores para la exhibición de Colapinto

Para quienes deseen ser testigos de este momento único, la organización ha dispuesto una variada oferta de ubicaciones que se adaptan a distintos presupuestos, incluyendo opciones sin costo para el público general.

A continuación, el detalle de los precios para los sectores exclusivos a la venta (valores que no incluyen el costo por servicio):

Sector Ubicación Precio Sector General Zona designada del circuito Gratuito YPF Energía Argentina Trackside Sarmiento $80.000 + s/c Motorola Grandstand Dorrego $180.000 + s/c Latin Securities Grandstand Libertador $180.000 + s/c Mercado Libre Grandstand Monumento $180.000 + s/c Hospitality Acceso a Boxes / Garage Tours Consultar disponibilidad

La preventa se da desde el lunes 6 de abril a 16:00, pagando con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago con 3 cuotas sin interés a través de Mercado Pago.

Mientras tanto, la venta se da desde el martes 7 de abril a las 16 horas, con todos los medios de pago a través de Mercado Pago. También podés seguir accediendo al beneficio de tres cuotas sin interés con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago. La compra es a través de www.enigmatickets.com.

Todos estos sectores garantizan acceso al Fan Zone, un espacio que contará con propuestas de entretenimiento, activaciones de marca y un sector gastronómico exclusivo. Además, se dispondrá de un sector de Hospitality que ofrecerá beneficios diferenciales como vistas únicas de la pista y los codiciados Garage Tours con acceso directo a boxes.

Para aquellos que busquen vivir la experiencia de manera más cercana a la pasión popular, la organización confirmó que habrá un sector abierto y gratuito, permitiendo que una multitud acompañe al piloto en su ciudad natal.

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida”, dijo Colapinto, quien se convertirá en el primer argentino en pilotar un F1 en las calles porteñas. “Es mi forma de devolver un poco de todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico”, añadió el piloto de Alpine.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.