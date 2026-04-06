A qué hora empieza la venta de entradas para ver a Colapinto en Buenos Aires

Franco Colapinto realizará una exhibición por las calles de la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en un circuito que se montará en el barrio de Palermo entre las avenidas Del Libertador y Sarmiento, el domingo 26 de abril y las entradas se venden desde este lunes a través de la plataforma digital Enigma Tickets.

La organización del evento denominado ‘Franco Colapinto Road Show 2026′ informó que se podrá optar por ocupar espacios gratuitos o pagos. Aquellos que elijan la segunda opción podrán comprar su ticket desde este lunes a las 16 siempre que cuenten con la tarjeta de crédito de Mercado Pago -se podrá pagar en tres cuotas sin interés-. El martes, al mismo horario, se habilitará el expendio para todos los medios de pago.

La exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires.mp4

El evento ya figura en el sitio de Enigma, pero se desconoce qué precios tendrán las ubicaciones. Al costo, además, habrá que sumarle el recargo del servicio de la plataforma digital. En contrapartida, sí se informó que no podrán concurrir menores de 3 años y que los menores de 14 años tendrán que estar acompañados de un “mayor responsable”.

El paso a paso para comprar entradas para la exhibición de Franco Colapinto

Ingresar a Enigma Tickets: iniciar sesión antes de iniciar la compra. En caso de no tener una cuenta, registrarse con correo y contraseña.

iniciar sesión antes de iniciar la compra. En caso de no tener una cuenta, registrarse con correo y contraseña. Elegir sector y tipo de entrada: seleccionar alguno de los sectores disponibles (Fan Zone, tribunas “Grandstands” y Hospitality con acceso a boxes) y la cantidad de tickets que se desea. Luego, hacé click en “Agregar al carrito” .

seleccionar alguno de los sectores disponibles (Fan Zone, tribunas “Grandstands” y Hospitality con acceso a boxes) y la cantidad de tickets que se desea. Luego, hacé click en . Elegir el medio de pago: completar los datos de facturación y de la tarjeta con la que se hace el pago. Antes de hacer click en “Comprar”, revisar la cantidad de entradas, precio y sector.

completar los datos de facturación y de la tarjeta con la que se hace el pago. Antes de hacer click en “Comprar”, revisar la cantidad de entradas, precio y sector. Una vez acreditado el pago, se recibe un mail de confirmación. Más adelante se podrá acceder a los tickets en formato digital desde la aplicación de Enigma Tickets.

Franco Colapinto realizará una exhibición en Buenos Aires gracias al parate de la Fórmula 1

La presencia de Colapinto en la Argentina es posible gracias al receso forzado de la Fórmula 1 de más de un mes por la suspensión de los GP de Bahréin y Arabia Saudita a raíz de la Guerra en Medio Oriente.

La exhibición será una semana antes del Gran Premio de Miami y se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. El piloto argentino conducirá el monoplaza de Fórmula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo BWT Alpine Fórmula One Team.

El recorrido que hará Franco Colapinto en el circuito callejero en la Ciudad de Buenos Aires

El despliegue de la Fórmula 1 en la Argentina será 14 años después de la última vez que un auto de estas características circuló por la ciudad. En 2012 se realizó una exhibición con el australiano Daniel Ricciardo al volante de un monoplaza de la escudería Red Bull Racing.

En ese contexto, Colapinto se convertirá en el primer argentino en conducir un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires. Los anteriores eventos de la categoría Fórmula 1 que se hicieron en Buenos Aires y donde participaron argentinos fueron en el autódromo, como el caso de Juan Manuel Fangio.