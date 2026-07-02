Colapinto participaba de una entrevista cuando se le cayó una planta encima: “Casi lesionan al piloto”

Mientras acelera la preparación de cara al Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 que se disputará este domingo, Franco Colapinto fue protagonista de un divertido momento. Brindó una entrevista y en medio del diálogo una planta se cayó en la mesa que lo separaba de la periodista. “Casi lesionan al piloto”, bromeó.

El inédito episodio ocurrió mientras conversaba con Florencia Andersen en la previa a la carrera que se llevará a cabo en Silverstone. Debido al fuerte viento, una planta que estaba ubicada frente a ambos se derrumbó.

NADA PUEDE MALIR SAL 😂🌿

Antes de que empiece la acción en Silverstone… ¡Ya tuvimos el primer incidente!



Mientras Flor Andersen entrevistaba a Franco Colapinto en la previa del GP de Gran Bretaña, una planta decidió convertirse en protagonista y se cayó en pleno móvil. 😅 pic.twitter.com/Jo0Bg8ICO5 — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 2, 2026

“Es la mejor nota de la historia”, expresó entre risas el pilarense, y agregó: “Casi lesionan al piloto. Es una tragedia. Me quieren lesionar”. Luego, y antes de proseguir con la nota, manifestó: “Nos sacamos la mufa. Un poco de jardinería prohibida. Además, cayó justo en el medio”.

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