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Colapinto participaba de una entrevista cuando se le cayó una planta encima: “Casi lesionan al piloto”

El argentino protagonizó un divertido momento mientras se prepara el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1

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"Quieren lesionar al piloto", bromeó Colapinto
"Quieren lesionar al piloto", bromeó ColapintoCaptura

Mientras acelera la preparación de cara al Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 que se disputará este domingo, Franco Colapinto fue protagonista de un divertido momento. Brindó una entrevista y en medio del diálogo una planta se cayó en la mesa que lo separaba de la periodista. “Casi lesionan al piloto”, bromeó.

El inédito episodio ocurrió mientras conversaba con Florencia Andersen en la previa a la carrera que se llevará a cabo en Silverstone. Debido al fuerte viento, una planta que estaba ubicada frente a ambos se derrumbó.

“Es la mejor nota de la historia”, expresó entre risas el pilarense, y agregó: “Casi lesionan al piloto. Es una tragedia. Me quieren lesionar”. Luego, y antes de proseguir con la nota, manifestó: “Nos sacamos la mufa. Un poco de jardinería prohibida. Además, cayó justo en el medio”.

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