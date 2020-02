"Come muy mal": polémica en la NBA por la curiosa dieta de LeBron James

El extraordinario jugador no cumple con una clásica dieta estrica de atleta de alto rendimiento, sino que desayuna tostadas francesas y come postre con cada comida. Fuente: LA NACION

Keto, paleo, vegana, sin harinas. Las dietas van y vienen, pero lo que parece no cambiar es el paladar infantil del gran jugador de básquet LeBron James . De acuerdo con su ex compañero de equipo de los Cleveland Cavaliers, Tristan Thompson, LeBron "tiene la peor dieta".

Es lo que Thompson le contó al medio The Athletic en una entrevista. "Pregúntenle qué come en el desayuno: cinco tostadas francesas ahogadas en almíbar con frutilas y bananas. Y no solo eso. Luego agrega una tortilla de cuatro huevos", cuenta el jugador.

El dato resulta curioso debido que LeBron James es conocido por su intensa preparación y el extremo cuidado de su físico. Sin embargo, según Thompson no es del todo cierto. "Le encantan las cosas dulces y consume mucha comida, pero nunca parece afectarlo, es increíble."

Thompson detalla en la entrevista que LeBron come postre con cada comida. "Recuerdo que un año intenté comer como él y no funcionó. Comencé a aumentar de peso. A él le funciona. Es una locura la forma en que su cuerpo quema todas esas calorías."

El artículo asegura que James gasta más de 1.5 millones de dólares al año en su cuerpo con un gimnasio en su casa, entrenadores, cocineros, masajistas, médicos y tecnologías avanzadas de recuperación. Kyle Korver, quien jugó con James, le contó a The Athletic que durante un día libre de la temporada, hicieron un desafío de comer a lo grande. " Muchos estuvieron a punto de vomitar, en cambio, LeBron terminó su plato, agarró una pelota y corrió por la cancha para encestar. Es lo más increíble que vi hacer a alguien", cuenta el jugador Korver.