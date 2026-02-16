La indignación de los hinchas de Boca con Cavani por su entrada en calor antes del partido frente a Platense

Los alaridos de aliento, las banderas, los colores azul y oro y la pasión volvieron a impregnar a La Bombonera en la tarde del domingo. Pero Boca defraudó una vez más con el insípido empate 0 a 0 ante Platense. Un equipo desajustado en todas las líneas, de andar errante, sin circuitos fluidos del balón y con actuaciones individuales bajísimas reafirmaron este opaco presente xeneize. Queda la sensación de que Claudio Úbeda no logra armar una estructura sólida para empezar a tomar envión desde los resultados. El tiempo pasa. Y la alarma suena aún más fuerte con la Copa Libertadores en un horizonte cercano.

En medio del desconcierto, hay detalles colaterales que molestan más allá de lo futbolístico. Cuestiones de compromiso y actitud en medio de una campaña anodina. Muchos hinchas criticaron los movimientos de Edinson Cavani cuando el plantel calentaba músculos antes del encuentro ante el Calamar. Se sintieron indignados cuando vieron al uruguayo haciendo rebotar la pelota frente a una heladera, mientras sus compañeros hacían un “loco” moviendo el balón activamente, apelando al entrenamiento convencional. Segundos después, con absoluta parsimonia, Edi fue a buscar la N°5, que se le había ido lejos, y optó por sentarse cansinamente sobre el congelador. A la gente no le pasó inadvertido.

La polémica entrada en calor de Cavani ante Platense

El usuario @juanpexeneize filmó toda la escena en la previa del partido e ironizó: “Está metido… se cansó, se cansó, se cansó… Listo, la entrada en calor”. La secuencia se viralizó en las redes y causó mucha molestia en los hinchas de Boca. Los cuestionamientos apuntaron al oriundo de la ciudad de Salto, que sufrió múltiples lesiones y pasó mucho tiempo de inactividad desde que llegó a La Ribera. Ayer arrancó ante Platense en el banco de suplentes. Después, sí, Cavani mostró dinamismo y ganas cuando ingresó a los 66 minutos, en reemplazo del paraguayo Ángel Romero. Generó dos chances: un cabezazo que se fue alto y un mano a mano que definió con tanta sutileza que le dio tiempo a Ignacio Vázquez a recuperarse y despejar sobre la línea. De todos modos, la maniobra estaba invalidada por posición adelantada.

El Matador volvió a jugar oficialmente después de 77 días; no hizo la pretemporada a la par del grupo debido a una lumbalgia que lo aguijoneó y lo persiguió, hasta que empezó a mitigar el dolor con un bloqueo, a partir de inyecciones epidurales. Mayormente trabajó durante el verano de manera diferenciada y solo la semana anterior pudo entrenarse con normalidad, con tres prácticas formales de fútbol. Así y todo, ante el Calamar se le notó la falta de competencia.

El reclamo de Cavani con Zunino durante el partido de Boca ante Platense FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

Cavani tuvo su momento de idilio con Boca y se hicieron habituales sus festejos con arco y flecha cuando la pelota inflaba la red. De hecho, anotó 28 goles en 79 partidos. Pero su último año en el Xeneize tuvo más que ver con diagnósticos médicos y recuperaciones que con situaciones de peligro dentro del área. Y en cada uno de sus regresos se perdió increíbles chances de gol, con aquel partido ante Alianza Lima de principios del año pasado como máximo ejemplo. Ese olfato extraviado y sus ausencias llevaron al fastidio de los hinchas, que ahora lo miran de reojo.

Finalmente ayer, el juego colectivo de Boca terminó naufragando hasta la nada, y el equipo de Úbeda solo se salvó de la derrota porque Platense falló más de una ocasión clara. Así, durante varios momentos arreció desde las tribunas y las plateas el cántico de “Movete, Xeneize, movete…”, aunque la Doce prefirió seguir con el repertorio normal de canciones, después de haber hecho explícito un claro respaldo a Román Riquelme, con una bandera que se desplegó en su honor antes del partido.

Sobre el encuentro, Úbeda expresó: “No nos gusta empatar en casa, queríamos ganar este partido. Creo que en el segundo tiempo generamos situaciones más claras, pero no las concretamos. Intentamos variantes ofensivas para profundizar más y terminó siendo empate. No sufrimos defensivamente, en el primer tiempo sólo el tiro en el palo y después no tuvieron situaciones claras”.

Boca tiene 7 unidades en la zona A con dos triunfos, un empate y dos caídas. En esta irregularidad, fue consultado sobre por qué le cuestan los partidos. Sobre esto, el DT respondió qué será lo que le va a dar una mejora a su equipo: “Lo que más voy a rescatar de esto es que nuestros delanteros están volviendo de las lesiones. La falta de ritmo futbolístico es un detalle que tenemos que tener en cuenta. Janson, Miguel (Merentiel) y Edi (Cavani) están volviendo y es importante que tenga ritmo futbolístico. Con eso vienen los goles”, dijo.