Gabriel Batistuta se convirtió en abuelo por segunda vez: las fotos que compartió y la emoción que no pudo ocultar

Lucas Batistuta se convirtió en padre por segunda vez este fin de semana, luego de que su esposa Dalila Prieto diera a luz a Catalina. Así lo anunció Gabriel Batistuta mediante Instagram, quien mostró su orgullo por la llegada de la beba que lo convirtió nuevamente en abuelo. Junto a la serie de fotos que compartió para con sus seguidores, añadió un escueto mensaje de alegría.

El ex Boca Juniors se adelantó a su hijo Lucas y posteó cuatro fotos en las que se pudo ver a Catalina entre los brazos de su padre. Además, apareció Dalila desde la camilla tras el trabajo de parto, en una imagen que transmitió ternura y unidad familiar.

Lucas Batistuta con su hija Catalina (Fuente: Instagram/@gabrielbatistutaok)

En su rol de padre y abuelo “Batigol” se mostró orgulloso cuando destacó una fotografía de Lucas con el ambo y Catalina. Por último, subió una captura de la beba en su cuna. “Arribó la más esperada, la niña de la familia. Bienvenida”, expresó el exfutbolista.

De inmediato, en la sección de comentarios se agolparon diferentes reacciones de parte de los seguidores de Batistuta, como: “La nieta del Rey León, mi ídolo, uno sabía que cuando agarraba la pelota cerca del área era gol. Felicidades Batigol”; “Qué hermosa Catalina. Muchísimas felicidades para la familia Batistuta”; “Hermosa esa princesa” y “Bendiciones”.

Gabriel Batistuta se motró orgulloso de su nieta Catalina y lo celebró en las redes sociales (Fuente: Instagram/@gabrielbatistutaok)

Cabe recordar que Lucas ya había sido padre de Lautaro en 2020, quien convirtió en abuelo primerizo al exjugador del Fiorentina. “Muy felices con Irina comenzamos a transitar esta etapa de abuelos. Gracias por todo el cariño y los cuidados que recibió en las primeras horas de vida por el personal de salud del Sanatorio Padre Pío de Reconquista”, escribió por ese entonces en su cuenta de Instagram.

El tierno posteo de Gabriel Batistuta después de convertirse en abuelo (Fuente: Instagram/@gabrielbatistutaok)

Gabriel Batistuta reside en Reconquista, el pueblo santafesino que lo vio nacer, junto a su esposa de toda la vida, Irina Fernández. Después del éxito futbolístico en la Argentina y Europa, se recluyó en un campo de más de 120.000 hectáreas en el que cría ganado. Si bien tiene contacto con el deporte, ahora su vida pasa por otras cuestiones.

La reacción de los usuarios en el posteo de Batistuta (Fuente: Instagram/@gabrielbatistutaok)

Quien sigue los pasos dentro de los clubes de fútbol es su hijo Lucas, que en 2024 se convirtió en director técnico de Romang FC, un equipo reconquistense que en un año obtuvo tres títulos gracias al desempeño del nacido en Villa Santa Chiara en 1996.

Gabriel Batistuta con Lautaro, su primer nieto (Fuente: Instagram/@gabrielbatistutaok)

Además de Catalina, Batigol espera el nacimiento de otro nieto para este 2026, pero esta vez de parte de su hijo Thiago y su novia, Daniela “Nanu” Maffeo, quienes en septiembre pasado dieron a conocer el embarazo de manera pública y que rápidamente el exfutbolista lo replicó en sus redes sociales.

Thiago y su novia Nanu esperan para los próximos meses un hijo, que convertirá a Batistuta en abuelo por tercera vez (Fuente: Instagram/@ thiago.batistuta)

De esta manera, la familia Batistuta se agrandó después de seis años con la llegada de Catalina y en los próximos meses lo volverá a hacer con la del bebé de Thiago que, pese al perfil bajo que poseen los hijos del exfutbolista, su vida cotidiana resuena en los medios de comunicación y en aquellos que se interesan por seguir de cerca la actualidad de quien le dio tantas alegrías deportivas a Boca, Fiorentina, AS Roma, Internazionale Milano y la selección argentina.