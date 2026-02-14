Irlanda vs. Italia y un hito: Hollie Davidson se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido masculino del Seis Naciones

En un torneo atravesado por la tradición y el peso de la historia, el Irlanda-Italia de la segunda fecha del Seis Naciones tuvo una protagonista excluyente. La escocesa Hollie Davidson, de 33 años, se convirtió en la primera mujer en arbitrar un encuentro masculino del emblemático torneo que data de 1882, cuando solo lo jugaban Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda y al que luego se sumaron Francia e Italia. El dato trasciende el resultado y coloca su nombre en un lugar de referencia dentro del rugby internacional, no solo por la barrera que derriba, sino por el nivel que la sostiene entre la élite.

Davidson no es ajena a los desafíos inéditos. En 2022 fue la primera mujer en dirigir un test match masculino, en el Portugal-Italia disputado en Lisboa. También arbitró a Sudáfrica en 2024 y a Nueva Zelanda en 2025, y estuvo al frente de dos finales consecutivas de la Copa del Mundo femenina. En 2017 se transformó en la primera árbitra profesional contratada a tiempo completo por Scottish Rugby. Cada paso consolidó una carrera marcada por la exigencia y la exposición.

Giacomo Nicotera apoya un try para Italia ante Irlanda; de fondo, la mirada atenta de Hollie Davidson Seb Daly - Sportsfile

“Al principio, la pregunta clave siempre fue: ¿podrá con el físico? ¿Podrá seguir el ritmo del rugby masculino? ¿Qué pasa si la tiran al suelo? ¿Tiene suficientes conocimientos de rugby? ¿Cómo reaccionarán las jugadoras y la afición? Ese sexismo sigue presente a veces, pero ahora la gente solo quiere ver un partido bien arbitrado”, afirmó en una entrevista con The Guardian. La reflexión resume los cuestionamientos que acompañaron sus inicios y también la transformación que percibe en el entorno.

Su recorrido comenzó en 2015, en un contexto adverso. “Lo que gritaban desde la banda era ridículo. Todo giraba en torno a dónde debería estar en vez de en una cancha o qué otras cosas debería estar haciendo un sábado en lugar de arbitrar un partido. Todos los clásicos”, recordó. Incluso relató situaciones más graves: “Consejos sobre dónde debería ir después del partido, para que los jugadores pudieran hacer lo que quisieran conmigo”. Aquellos episodios marcaron una etapa que definió como la más solitaria de su carrera.

“Al principio fue la época más solitaria porque estás aprendiendo el oficio y los recursos y la gente adecuada a tu alrededor son escasos. Ahora es diferente. Llego a un partido con al menos tres compañeras. Tengo a mi entrenador a mi lado. Tengo un representante y un psicólogo deportivo. Pero, al principio, te encuentras en una situación muy intimidante”, señaló. La estructura profesional que hoy la respalda contrasta con ese comienzo en el que debió abrirse camino casi en soledad.

El momento en el que le sacó tarjeta amarilla al wing italiano Louis Lynagh, por un knock-on intencional Peter Morrison� - AP�

El anuncio de su designación para el Seis Naciones también quedó grabado. “Estaba en casa y recibí una llamada de Joel Jutge, el jefe de árbitros. Me dijo: ‘Vas a arbitrar el Seis Naciones masculino… Irlanda contra Italia el 14 de febrero’, y yo dije: ‘Es fantástico’. Pero aún no se había anunciado, así que no podía decírselo a nadie. Tuve que esperar una semana y media”, contó. La emoción, admitió en otro tramo de la entrevista, se mezcló con alivio y orgullo.

Más allá del simbolismo, su prestigio se construyó sobre decisiones firmes en escenarios de alta presión. En la final de la Copa del Mundo femenina de 2021 mostró tarjeta roja a Lydia Thompson tras 18 minutos, una resolución que sostuvo pese al impacto del momento. En el test entre Gales y Nueva Zelanda, en 2025, revisó una jugada en la pantalla gigante y rectificó su determinación inicial, aun cuando el TMO le sugería mantenerla. Esa combinación de autoridad y autocrítica alimenta la consideración que colegas y analistas expresan sobre su tarea.

Su camino incluyó renuncias. En 2017 dejó su trabajo en JP Morgan, uno de los principales bancos de inversión del mundo, para dedicarse de manera profesional al arbitraje, con un salario que se redujo a la mitad. “Mi jefe era un gran defensor de mi trabajo como árbitra y sentía mucho que me fuese. Pero también me dijo: ‘Si dudas de tu decisión, te echo de esta oficina. Es una oportunidad única en la vida’”, relató. La apuesta resultó decisiva para proyectarse a nivel internacional.

La árbitra Hollie Davidson durante el test match que le tocó dirigir entre Gales y Nueva Zelanda el año pasado ADRIAN DENNIS� - AFP�

Davidson no elude el impacto de los errores ni la agresión que, en ocasiones, desborda el juego. Tras una decisión equivocada en la final de la Challenge Cup de la temporada pasada, recibió una ola de ataques en redes sociales que también alcanzó a su familia. “Hay que aceptar que esto es parte integral de nuestro trabajo. Pero espero que no lleguemos a un punto en el que los únicos que queden arriba sean los que pueden aguantarlo. Porque entonces no tendríamos a los mejores árbitros, sino simplemente a la gente con la piel más dura”, advirtió.

En el Aviva Stadium, donde Irlanda se terminó imponiendo ante Italia por 20-13, en un duelo supercompetitivo que deja a ambas selecciones empatadas en puntos, pero por diferencia arriba la Azurra; su figura ocupó el centro de la escena por razones que van más allá de la estadística. El Seis Naciones incorpora una página inédita, pero el eje no se agota en la condición de pionera. La escocesa llega respaldada por actuaciones en los máximos niveles y por una convicción que sintetizó con claridad: “Arbitrar en el Guinness Seis Naciones es un enorme honor y un partido que realmente espero con entusiasmo. Ser la primera mujer en dirigir en el torneo es, por supuesto, un momento de orgullo”. Y así se pudo ver en su cara al finalizar el partido, siendo felicitada por todo el cuerpo arbitral en un partido donde no tuvo complicaciones. La historia registra el dato; su carrera explica por qué.