Comenzó la venta de entradas para la despedida de Messi de la selección argentina: hay más de una hora de espera

Con más de una hora de espera y quejas de los usuarios en redes, comenzó la venta de entradas para el partido de despedida de Lionel Messi de la selección argentina, a disputarse el martes 6 de octubre en el Monumental ante Benín.

Los tickets se pueden conseguir vía Deportick, pero desde el comienzo de la venta diferentes usuarios se quejaron por la demora.

Más de una hora de espera Captura

Las entradas se iban a vender originalmente el martes, pero la AFA publicó el mismo día un cambio de fecha para este jueves.

Por otro lado, los usuarios también podrán comprar los tickets para el cruce que la albiceleste disputará ante Burkina Faso el sábado 3 de octubre, también en el Monumental.

Sigue abierto, en tanto, el portal para adquirir las entradas para el cruce con Bolivia, que se llevará a cabo el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Solo queda lugar en la platea Ardiles, con un valor de $90.000.

Precios de las entradas para Argentina contra Burkina Faso y Benín

Popular: $90.000

Menor a popular (3 a 10 años): $29.000

Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000

Platea Media Sívori y Centenario: $320.000

Platea ALTA San Martín y Belgrano: $320.000

Platea BAJA San Martín y Belgrano: $450.000

Platea MEDIA San Martín y Belgrano: $480.000

El último partido de Messi

Messi se despedirá de la selección argentina con 208 partidos jugados. En su vitrina con la mayor dispone de cuatro títulos: dos de Copa América (2021 y 2024), la Finalissima (2022) y el Mundial de Qatar 2022.

Además, en 2008 ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing con la sub-23 mientras que en 2005 se consagró campeón del Mundial sub-20 en Países Bajos.

Por otro lado, el astro también deslumbra en sus registros personales. Con la albiceleste marcó 125 goles y repartió 66 asistencias, motivo por el cual se retirará como el máximo goleador y asistidor en toda la historia.

Su anterior partido fue ante nada más ni nada menos que España, en la final perdida por 1 a 0 en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Su último rival, en tanto, será Benín, una selección menor que ocupa el el puesto 93 en el ranking FIFA y nunca disputó una Copa del Mundo.

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