Cambió la fecha de la venta de entradas para los amistosos de la selección argentina contra Burkina Faso y Benín

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este martes la nueva fecha de la venta de entradas para los amistosos de la selección argentina contra Burkina Faso y Benín. Aunque la venta estaba pactada para el martes, finalmente anunciaron que comenzará el próximo jueves a las 18.

En tanto, el conjunto nacional jugará su primer partido después del subcampeonato en el Mundial 2026 frente a Bolivia el miércoles 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El pasado lunes, salieron las entradas para los hinchas que quieran asistir al encuentro frente al conjunto de Óscar Villegas.

Sin embargo, el encuentro contra Benín es el que más esperan los argentinos: será el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la selección. También será el único de los amistosos que tendrá a Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi en cancha, ya que no estarán disponibles para jugar los otros dos cotejos.

#SelecciónMayor La venta de entradas para los encuentros ante Burkina Faso y Benín comenzará el jueves 24 de septiembre 🎫



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Para los partidos contra Burkina Faso y Benín, el expendio se abre a las 18 y es exclusivo del sitio de Deportick, el cual requiere estar registrado para efectuar cualquier transacción. El valor de los tickets van desde los $90.000 hasta los $170.000, a lo que hay que sumarle el costo de servicio que impone la plataforma digital.

El usuario debe registrarse en Deportick con un mail y, luego, seguir los pasos correspondientes y habituales como precisar la cantidad de entradas, elegir la ubicación, el método de pago y adquisición de los mismos, entre otros. Una vez confirmada la adquisición, el usuario recibirá por mail una fecha y horario para retirar en un punto determinado el ticket físico con el que deberá entrar al estadio.

La selección argentina jugará tres amistosos PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Además de ser los primeros encuentros del conjunto nacional tras el subcampeonato de la Copa del Mundo, también es la penúltima citación de Lionel Scaloni antes de que termine su contrato y la primera vez que el plantel se reúna luego de que Messi realizara el anuncio de su retiro a nivel internacional.

Por el momento se desconoce si el entrenador se retirará o extenderá su vínculo con la selección argentina. Mientras tanto, el pasado viernes se conoció una entrevista que brindó a un medio chino, el canal asiático MiGu, donde sus palabras causaron revuelo y abrieron la posibilidad de que continúe en el cargo.

“Después de la Copa América 2024 yo también tuve un pensamiento de que iba a ser duro lo que se venía, porque después de ganar todo y faltando dos años para el Mundial, generaba cierta duda lo que venía. Y volver a aquello... sentir que se podía seguir compitiendo y la verdad, se podía...”, detalló.

Scaloni junto a Messi ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De los tres rivales, el único con el que la Argentina tiene antecedentes es el conjunto boliviano, con el que comparte la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y, en consiguiente, un sinfín de torneos.

Solo en la era de Scaloni, lo enfrentó cinco veces y le ganó siempre: 2-1 en La Paz por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022; 4-1 en Cuiabá por la Copa América 2021; 3-0 en Buenos Aires por las mismas eliminatorias; 3-0 nuevamente en la altura, ya camino al Mundial 2026, y 6-0 en la revancha en 2024.

Precios de las entradas para Argentina contra Burkina Faso y Benín

Popular: $90.000

Menor a popular (3 a 10 años): $29.000

Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000

Platea Media Sívori y Centenario: $320.000

Platea ALTA San Martín y Belgrano: $320.000

Platea BAJA San Martín y Belgrano: $450.000

Platea MEDIA San Martín y Belgrano: $480.000

Lista de convocados

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Santiago Beltrán (River)*

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

Leonardo Balerdi (Roma)

Cristian Romero (Atlético de Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Juan Foyth (Villarreal)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Román Vega (Zenit)

Valentín Gómez (Real Betis)*

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)*

Nicolás Otamendi (River)*

Mediocampistas

Enzo Fernández (Manchester City)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Valentín Barco (Chelsea)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Matías Soulé (Roma)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Bayer Leverkusen)*

Santiago Simón (Deportivo Toluca)*

Tobías Andrada (River)*

Thiago Almada (River)*

Leonel Flores (Boca)*

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