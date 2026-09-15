Benín, el insólito rival que consiguió Chiqui Tapia para despedir a Messi

Lionel Messi se despedirá de la selección argentina el 6 de octubre en el Monumental ante un insólito rival. Se trata de Benín, combinado africano que actualmente se posiciona en el puesto 93 del ranking FIFA.

El excéntrico equipo que consiguió el presidente de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, nunca jugó un Mundial, pero pasará a la historia del fútbol al convertirse en menos de un mes en el último seleccionado que enfrentará a Messi con la camiseta de la Albiceleste.

Benín es un país de poco más de 15 millones de habitantes, situado en África Occidental. Limita con Togo, Nigeria, Níger y Burkina Faso, su capital es Porto Novo y su idioma oficial es el francés.

Benín anunció el partido con Messi Selección de Benín

A nivel futbolístico nunca destacó. Jamás logró acceder a una Copa del Mundo y su mejor resultado en la Copa de África fueron los cuartos de final conseguidos en 2019.

Sin embargo, “Los Guepardos” -como son apodados- estuvieron cerca de conseguir una clasificación histórica en el último Mundial. Llegaron a la última fecha del Grupo C de la eliminatoria africana como líder con 17 puntos, una diferencia de dos puntos con respecto a Sudáfrica, por lo que dependían de sí mismos para obtener el boleto.

La definición no resultó como esperaban: perdieron 4 a 0 con Nigeria; mientras que los sudafricanos vencieron 3 a 0 a Ruanda y se metieron en la Copa organizada por Estados Unidos, Canadá y México.

Junior Olaitan, a la derecha, una de sus principales figuras Redes

A su vez, por la diferencia de gol, Nigeria alcanzó el segundo lugar -puesto de repechaje africano- y dejó a Benín en el tercero, sin posibilidad alguna de participar en la cita mundialista.

Por otro lado, registró dos victorias, misma cantidad de derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos. En su presentación más reciente, el pasado 9 de junio, perdió 5 a 1 con Togo.

Su figura más cotizada es Junior Olaitan, volante del Besiktas de Turquía. Según Transfermarkt, su valor es de siete millones de euros. También se destacan dos jugadores que se desarrollan en las primeras ligas europeas: Aiyegun Tosin, delantero del Lorient francés, y Steve Mounié, centroatacante del Augsburgo alemán.

93 del ranking FIFA Redes

Benín ocupa el puesto 93 del ranking FIFA y su mejor posición fue entre noviembre y diciembre de 2009, cuando llegó al 59. Actualmente lo dirige el alemán Gernot Rohr, entrenador que participó con Nigeria del Mundial de Rusia 2018.

Previo a su cruce con la selección argentina, el seleccionado beninés se enfrentará a Burkina Faso -otro de los rivales que tendrá el equipo de Lionel Scaloni en esta ventana- el 25 de septiembre y a Mauritania el 29 del mismo mes.

Los partidos de la selección

Tras la final perdida ante España por 1 a 0 en el Mundial 2026, La Albiceleste regresará a la actividad oficial el miércoles 30 de septiembre en el partido que jugará con Bolivia en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Los convocados para los amistosos de la selección argentina AFA

Luego, viajará a Buenos Aires para recibir en el Monumental a Burkina Faso el sábado 3 de octubre. Finalmente, el martes 6 chocará con Benín, en lo que significará la despedida oficial de Messi.

La lista de convocados:

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

Leonardo Balerdi (Roma)

Cristian Romero (Atlético de Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Juan Foyth (Villarreal)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Román Vega (Zenit)

Mediocampistas

Enzo Fernández (Manchester City)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Valentín Barco (Chelsea)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Matías Soulé (Roma)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Delanteros