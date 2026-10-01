Comienza la preventa de entradas para el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires del Moto GP en el autódromo: cuánto cuestan

Este jueves empieza la preventa de entradas para la vuelta del Moto GP al renovado Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la ciudad de Buenos Aires, tras su última edición hace 28 años, en 1999. La carrera de la máxima categoría del motociclismo se correrá del 9 al 11 de abril del 2027 y tendrá importantes cambios en el reglamento.

La carrera en el Autódromo será en la cuarta fecha de la temporada, tal como se conoció este viernes. La preventa será exclusiva para clientes de Banco Ciudad entre el 1 y el 7 de octubre, con el beneficio de seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito, en la página oficial del Moto GP. Un día después (jueves 8 de octubre) se pondrán a la venta para el público en general.

Las entradas para el Gran Premio tienen precios que van desde los $194.520 para la Tribuna Accesible hasta los $5.349.600 para el Apex Club Elite. En la zona largada, las Tribunas 5 a 10 y T1 cuestan $486.300, las Plateas 1 y 2 $648.400 y la Platea Techada $891.550; en la zona Curvas, Grada 3 cuesta $421.460 y el Hospitality Club 360 $3.404.100. En la zona Velocidad, Talud 1, 2 y 3 vale $243.150 y Tribunas T13 $567.350, mientras que las Tribunas 1 a 4 de la zona Desenlace cuestan $437.670. El Apex Club tiene un valor de $4.538.800.

Los precios sectores y plateas para el Moto GP en la Argentina

La edición 2027 del MotoGP tendrá importantes cambios: la categoría estrenará un nuevo reglamento técnico con equipos que renovaron sus plantillas de pilotos. Además, el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires presentará un trazado totalmente desconocido para las escuderías.

El arribo del Moto GP a la Argentina se da mientras continúan las obras de renovación del Autódromo. Con el fin de atraer también la llegada de la Fórmula 1, que no ocurre desde 1998, se rediseñó completamente la pista y el avance ya es superior al 60%.

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez volverá a al calendario internacional del 9 al 11 de abril de 2027, cuando recibirá al MotoGP como cuarta cita de la temporada

En el Gálvez habrá nuevos boxes, accesos y sectores destinados al público. También se espera que, a través de su transformación, el predio tenga mayor claridad y se convierta en uno de los más modernos de la región.

Tal como informó LA NACION, de acuerdo a las primeras estimaciones de las autoridades locales y de la organización, la carrera de Moto GP tendría un impacto económico directo estimado en alrededor de US$140 millones para el distrito porteño, sea por gastos de asistentes locales e internacionales como por el turismo y las consecuencias en el comercio, empleo e industria vinculada. En 2026, la fecha que le correspondía a Argentina del mundial de motociclismo se disputó en Brasil.

El calendario de 2027 para el Moto GP

El rumor de que la competencia volvería a Buenos Aires ya había empezado a circular y tomar más fuerza a comienzos del 2025, cuando se disputaba la segunda fecha del campeonato en el Autódromo de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. A su vez, el propio presidente de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), Jorge Viegas, en una entrevista que realizó con la Televisión Pública, había dicho que el de 2025 sería “el último año” de Moto GP en Termas de Río Hondo, algo que, finalmente, se concretó.

Se calcula que unas 150.000 personas podrán disfrutar de la competencia. Hasta el momento, el MotoGP se corrió 10 veces en la Ciudad: la primera en 1961 y la última había sido en 1999.