Cómo fue el hecho de inseguridad que sufrió Moriatis en la Panamericana

El excampeón de Turismo Carretera, Emanuel Moriatis, fue víctima de un violento asalto este jueves en la autopista Panamericana, donde dos delincuentes armados lo interceptaron para robarle la moto. El actual presidente de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo relató los detalles del ataque, que incluyó disparos por parte de los asaltantes.

¿Cómo fue la secuencia del robo a Emanuel Moriatis?

La secuencia delictiva comenzó el jueves cerca de las 18.45, mientras Emanuel Moriatis circulaba en su moto por la autopista Panamericana con el tránsito detenido. A la altura de la calle Corrientes, en Martínez, dos delincuentes lo interceptaron.

El piloto detalló la maniobra inicial en una entrevista con Radio Mitre: “Mientras circulaba por el lado derecho de los carriles, dos ladrones se me pusieron de costado como para que frene, uno me mostró el revolver y me hizo señas para que frene. Ahí es cuando disparó un tiro al piso”.

Ante la detonación, la reacción del excampeón de TC fue soltar el vehículo. “Clavé los frenos, solté la moto y empecé a trotar hacia atrás, pero mirándolos”, explicó. Uno de los asaltantes comenzó a seguirlo a pie. “Vi que uno se me venía”, agregó Moriatis. En ese momento, el delincuente le efectuó un segundo disparo.

El piloto aclaró que ambos llevaban casco y no escuchaba las órdenes. “Me habrá pedido que no me moviera. Ahí me disparó a quemarropa, pero como corría, no me llegó”, reveló. Los ladrones finalmente se apoderaron de su motocicleta, un bolso y su teléfono celular antes de escapar del lugar.

El violento episodio ocurrió en Panamericana en plena hora pico Hernan Zenteno - La Nacion

El hallazgo de la moto y la denuncia por falta de cámaras

Tras el asalto, Moriatis quedó solo en la autopista. Un testigo que presenció la escena detuvo su vehículo para asistirlo. Durante el trayecto, ocurrió un hecho inesperado. El piloto contó cómo recuperó parte de lo robado de una forma particular.

“Cuando [el testigo] me llevaba hacia mi casa, apareció la moto prendida en Panamericana, hasta le pusieron la pata. No sé si habrán pensado que tenía rastreador, porque también tiraron mi teléfono”, sostuvo el excampeón de TC. La hipótesis es que los delincuentes abandonaron los objetos por temor a un sistema de seguimiento satelital.

Luego del incidente, Moriatis se dirigió a una dependencia policial para realizar la denuncia. Allí, según su testimonio, recibió una respuesta desalentadora sobre las posibilidades de identificar a los responsables. En un video que publicó en su cuenta de Instagram, denunció: “Pasé por una comisaría y me dijeron que no hay cámaras”.

"Pasé por una comisaría y me dijeron que no hay cámaras", denunció el piloto

“Es tierra de nadie”: la advertencia de Moriatis

El expiloto admitió que ya tenía dudas sobre el uso de su moto por esa vía, dado que un amigo suyo padeció un asalto similar un mes antes. “Había dejado de usar la moto, pero ayer tenía que ir al Autódromo y después al centro, tenía la necesidad de llegar a horario”, contó.

El expiloto de TC, coronado campeón en 2009 con Ford, insistió en la vulnerabilidad que sienten quienes transitan por allí. “Lo mejor que podía hacer era avisarles a los demás que tengan cuidado. Todos los días están robando en Panamericana a esa hora. Es tierra de nadie, te sentís completamente solo”, cerró Moriatis.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.