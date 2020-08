El logotipo del Jefe Wahoo dejó de ser utilizado en 2019 por los Indians. Crédito: AP

No hace mucho ocurrió algo semejante con la exitosa franquicia neozelandesa Crusaders, diez veces campeones del Súper Rugby. La masacre de Christchurch, un ataque terrorista perpetrado en dos mezquitas, el 15 de marzo de 2019, con 51 muertos, llevó a los dirigentes del equipo y a la Unión de Rugby de Nueva Zelanda a solicitar una investigación a través de una compañía (Research First) con un objetivo concreto: dilucidar si el conjunto debería cambiar el nombre y su logo, relacionados con las Cruzadas. Se lo consideraba "ofensivo" para muchos en la comunidad por su directa asociación con las luchas religiosas entre cristianos y musulmanes. Con los resultados en mano, se resolvió mantener el nombre, pero modificar el logo, con la eliminación del caballero y la espada.

Independientemente de todo lo que viene generando en Estados Unidos y el mundo el "Black Lives Matter", hay un nuevo debate instalado sobre los "apodos" nativos de diferentes franquicias del deporte estadounidense, que son considerados ofensivos para distintas comunidades. Por ello, los Washington Redskins (Los Pieles Rojas de Washington), que se desempeñan en la NFL (National Football League), han abandonado su nombre. Ante la presión ejercida por el grupo de inversionistas, emitió un comunicado al respecto, donde aseguró que tomará la mejor decisión para contribuir a la concientización y eliminación de la discriminación.

"A la luz de los recientes acontecimientos en nuestro país y los comentarios de nuestra comunidad, los Washington Redskins están anunciando que el equipo se someterá a una revisión exhaustiva del nombre del equipo. Esta revisión formaliza las discusiones iniciales que el equipo ha estado teniendo con la liga en las últimas semanas.", se lee en el informe. ¿Nombres que se podrían utilizar? Red Tails, Red Wolves, The Hogs, Warriors o Americans.

Y los Cleveland Indians (Los Indios de Cleveland), de la MLB (Major League Baseball) analizan seguir por el mismo camino. Cleveland utiliza esa denominación desde 1915. "El contexto actual exige un cambio, un cambio inmediato", dijo la juez Suzan Shown Harjo, fundadora del Museo Nacional del Indígena Americano y comprometida durante varias décadas en la causa de eliminar estas denominaciones y sus logotipos.

¿Qué pasó con Cleveland? El dueño de la franquicia, Dan Snyder, resolvió eliminar el nombre. "Se llamará El equipo de football de Washington hasta que encontremos un nuevo apodo", anunció. Al respecto, Suzan Shown Harjo se explayó: "Es curioso que hayan elegido ese nombre provisional, porque así es como los llamamos desde hace mucho tiempo. Ese nombre, Cleveland Indians, era el peor de todos los nombres de franquicia, un nombre odioso que nos recordaba a una época en la que nos perseguían y nos mataban". La también activista reconoció que Cleveland tuvo "presiones" de patrocinadores (FedEx por ejemplo) para instrumentar el cambio de nombre. En 2018, Cleveland ya había eliminado su emblemático logo, una cabeza de nativo americano llamada Chief Wahoo, que se consideraba caricaturesca.

"El nombre Washington (Redskins) fue el peor de todos, pero los otros son igualmente ofensivos. Ver a un equipo con el nombre de los nativos americanos, con aficionados bailando, vistiéndose, disfrazándose y burlándose de nosotros y de nuestras tradiciones es inapropiado", dijo Suzan Shown Harjo.

Los que no quieren cambiar

Muchas universidades, escuelas secundarias y equipos de ligas menores también tienen nombres de nativos americanos. Ahora bien, ¿cuál es el camino que seguirán otras franquicias implicadas en esta historia? Hay al menos tres que no quieren rendirse en su lucha. Por ejemplo, los Atlanta Braves (MLB), que es la denominación, el calificativo que se les asigna a los "guerreros indios". Y también los Chicago Blackhawks (NHL), llamados así en honor al jefe Black Hawk (Halcón Negro). Y los Kansas City Chiefs (NFL), si bien tienen una identidad nativa americana, su denominación también está vinculada con el alcalde Harold Bartle, apodado "Jefe", quien estableció la franquicia de la NFL en la ciudad.

"No cambiaremos, seguiremos siendo los Atlanta Braves", dijo enfáticamente Terry McGuirk, presidente de la franquicia de la MLB, al Atlanta Journal-Constitution y a la NBC Sports. Los informes destacan su "positivo trabajo" a la hora de "honrar a las comunidades nativas". Algo con lo que no coincide Stephanie Fryberg, profesora de psicología de la Universidad de Michigan y activista. En un estudio, afirma que dos tercios de los nativos americanos que se dedican a prácticas culturales se sienten ofendidos por los nombres, logotipos y fanáticos de estos equipos. "Cuando se utiliza la identidad de una persona en los deportes, cuando se permite a la gente pintarse la cara de rojo, ponerse el casco, usar una canción de Hollywood que se burla de esa cultura, no se puede llamar a eso 'honrar'", manifestó Fryberg cuando fue entrevistada por el New York Times.

Con todo, los Braves están considerando cambios en la práctica del "tomahawk chop" por parte de sus seguidores. Están acostumbrados a saludar a sus oponentes cortando el aire con tomahakws de espuma (un hacha de guerra nativa americana) y cantando al ritmo de la música "tradicional". Un rito que encasilla a los nativos como "cavernícolas" según el beisbolista Ryan Helsley (lanzador de St. Louis) de origen cherokee.

Y un tema no menor. Así como Cleveland hizo sus investigaciones, Atlanta Braves realizó las suyas. Y se encontró con datos elocuentes de sus seguidores. De acuerdo con una encuesta del Atlanta Journal Constitution, el 75 por ciento de los fans quieren mantener la ceremonia del "tomahawk chop" y el 87 por ciento se opone a cambiar el nombre de la franquicia. Argumentos de los que se toman las autoridades para su idea de aferrarse a "los Braves".