Serie Río de la Plata: equipos confirmados y cuándo se juega el Torneo de Verano

Los partidos se disputarán entre el 9 y 26 de enero en Uruguay y Colombia, que se sumó a la programación con una tanda propia
Desde que el tradicional Torneo de Verano en Mar del Plata en los cinco clubes denominados ‘grandes’ del fútbol argentino dejó de jugarse, emergió y fue ganando cada vez más protagonismo la Serie Río de La Plata en Uruguay, donde en los últimos años muchos equipos argentinos disputaron amistosos para prepararse para la temporada entrante.
Este 2026 no será la excepción y el certamen extraoficial contará con siete conjuntos nacionales, entre los que se destaca River Plate. El Millonario, de pretemporada en San Martín de Los Andes, se medirá ante Millonarios de Colombia y Peñarol de Uruguay en el Parque Maldonado para aceitar el funcionamiento de cara a su debut en el Torneo Apertura 2026 vs. Barracas Central como visitante.
También estarán Independiente, San Lorenzo, Huracán, Colón y Unión de Santa Fe; y Atlético Tucumán, cada uno con una agenda diferente ya sea en el vecino país o en Colombia, que inaugurará su propia Serie. Los partidos se jugarán, en territorio charrúa, en Montevideo, Paysandú y Maldonado mientras que en Colombia habrá actividad en Bogotá y Cali.
Calendario de la Serie Río de La Plata 2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Sábado 10 de enero
- 21: Independiente vs. Alianza Lima - Estadio Parque Viera de Montevideo.
Domingo 11 de enero
- 21: River Plate vs. Millonarios - Estadio Campus de Maldonado.
Lunes 12 de enero
- 21: Cerro Largo vs. Atlético Tucumán - Estadio Charrúa de Montevideo.
Martes 13 de enero
- 18.15: Huracán vs. Cerro Porteño - Estadio Parque Saroldi de Montevideo.
Miércoles 14 de enero
- 18.15: Unión vs. Alianza Lima - Estadio Parque Saroldi de Montevideo.
- 21: San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo - Estadio Luiz Franzini de Montevideo.
Jueves 15 de enero
- 18.15: Progreso vs. Atlético Tucumán - Estadio Parque Saroldi de Montevideo.
- 21.00: Olimpia vs. Colo-Colo - Estadio Luis Franzini de Montevideo.
- 21.00: Wanderers vs. Independiente - Estadio Parque Viera de Montevideo.
Sábado 17 de enero
- 18: Defensor Sporting vs. Unión - Estadio Luis Franzini de Montevideo.
- 20: San Lorenzo vs. Cerro Porteño - Estadio Parque Viera de Montevideo.
- 22: Peñarol vs. River Plate - Estadio Campus de Maldonado.
Domingo 18 de enero
- 18.15: Juventud de Las Piedras vs. Olimpia - Estadio Campus Maldonado.
- 21: Colo Colo vs. Alianza Lima - Estadio Parque Viera de Montevideo.
Lunes 19 de enero
- 21: Racing (U) vs. Universidad de Concepción - Estadio Luis Franzini de Montevideo.
Martes 20 de enero
- 20: Miramar Misiones vs. Colón de Santa Fe - Estadio Parque Artigas de Paysandú.
- 22: Nacional vs. Deportes Concepción - Estadio Parque Central de Montevideo.
Miércoles 21 de enero
- 21: Peñarol vs. Colo Colo - Estadio Centenario o Campeón del Siglo de Montevideo.
Jueves 22 de enero
- 21: Wanderers vs. Universidad de Concepción - Estadio Parque Viera de Montevideo.
Viernes 23 de enero
- 20: Paysandú FC vs. Colón de Santa Fe - Estadio Parque Artigas de Paysandú.
- 22: Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción - Estadio Charrúa de Montevideo.
Lunes 26 de enero
- 21: Paysandú FC vs. Miramar Misiones - Estadio Parque Artigas de Paysandú.
Calendario de la Serie Colombia 2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Viernes 9 de enero
- Independiente Santa Fe vs. Deportivo Táchira - Estadio de Techo en Bogotá.
Sábado 10 de enero
- 20: Deportivo Cali vs. Once Caldas - Estadio Palmaseca de Cali.
Martes 13 de enero
- 19: América de Cali vs. Once Caldas - Estadio Pascual Guerrero de Cali.
- 21: Millonarios vs. Independiente - Parque Viera de Montevideo.
Viernes 16 de enero
- 18.15: Cúcuta Deportivo vs. Huracán - Estadio Parque Saroldi de Montevideo.
