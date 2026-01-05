Horarios de los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) prepara la logística de la selección nacional para el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, donde intentará defender el título que logró en Qatar 2022, y una de las cuestiones que debe tener muy en cuenta es el horario en el que afrontará sus encuentros en el grupo J.

El combinado albiceleste es cabeza de serie del Grupo J y enfrentará en la primera etapa a Austria, Argelia y Jordania. Tendrá dos juegos en horario nocturno y el restante, por la tarde. Se trata de una cuestión que no es menor porque se prevén altas temperaturas en esa región del planeta entre el 11 de junio y 19 de julio, período en el que en el Hemisferio Norte es otoño con la inminente llegada del verano.

Para el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, no es un detalle menor el horario en que el equipo disputará los partidos en el Mundial Rebecca Blackwell� - AP�

El debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni será ante a su oponente africano el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego, se mudará al AT&T Stadium de Dallas y enfrentará al elenco europeo el lunes 22 de junio a las 14 y, por último, a los asiáticos el sábado 27 de junio a las 23.

Fixture de la selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Argentina vs. Argelia - Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Argentina vs. Austria - Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

Argentina vs. Jordania - Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones de su zona o ser uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos, la albiceleste avanzará a 16avos de final, instancia que se agregó en el nuevo formato de juego con 48 participantes. Si se ubica cuarta, quedará eliminada y concluirá su participación.

De acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial es que se decidirá su rival en la primera ronda de eliminación directa y, también, el día y horario en el que se tendrá que presentar. Si gana el Grupo J, enfrentará al segundo de la zona H mientras que en caso de ser segundo, chocará contra el líder de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, la Argentina enfrentaría a un líder del B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero y, también, de los otros elencos que sean terceros de zona.

La selección argentina, con el título obtenido hace cuatro años en Doha, es la tercera máxima ganadora de la historia de la Copa del Mundo. Antes, levantó dos veces el trofeo: en 1978, edición que organizó, y México 1986.