Así quedó el cuadro de cuartos de final de la United Cup 2026, con Argentina

La United Cup 2026 que se desarrolla en Australia tiene definidos siete de los ocho seleccionados que competirán en los cuartos de final, entre ellos la Argentina, y el último clasificado se define este martes en la noche de la Argentina con la serie entre Países Bajos y Polonia, con la que se cierra el Grupo F y la primera etapa.

Estados Unidos, con Taylor Fritz y Coco Gauff, avanzó como líder de la zona A con dos victorias sobre la Argentina y España y enfrentará en los playoffs a Grecia, líder de la E con triunfos ante Gran Bretaña y Japón. Por el mismo lado del cuadro, Australia, el mejor de la D con alegrías sobre Noruega y República Checa, espera por el líder de la F.

Taylor Fritz es el primer singlista de Estados Unidos en la United Cup COLIN MURTY� - AFP�

En la parte baja del draw se enfrentarán los argentinos vs. la Suiza de Stanislas Wawrinka y Bélgica ante República Checa. La albiceleste avanzó como la mejor segunda de la sede de Perth con una serie ganada y otra perdida y con cuatro triunfos y dos caídas. El combinado liderado por los singlistas Sebastián Báez y Solana Sierra tuvo que esperar una ayuda de Francia y llegó gracias a la victoria de Arthur Rinderknech sobre Flavio Cobolli en el primer duelo, más allá de que luego los italianos sonrieron en la serie 2-1. Los suizos por su parte, dominaron el Grupo C justamente sobre los galos e italianos.

Los belgas, en tanto, comandaron la zona B, donde empardó 1-1 en duelos con Canadá y China. Sin embargo, los europeos lograron cuatro triunfos y dos derrotas en juegos y se impusieron a los canadienses y chinos. Los checos, por su parte, accedieron a los cuartos de final como los mejores segundos de la sede de Sídney por detrás del anfitrión y delante de los noruegos.

Posiciones de la United Cup

Cuartos de final de la United Cup

Estados Unidos vs. Grecia.

Australia vs. Ganador del Grupo F (Alemania, Polonia o Países Bajos).

Suiza vs. Argentina.

Bélgica vs. República Checa.

Argentinos y suizos se enfrentarán en los cuartos de final de la United Cup Instagram Sebastián Báez

La United Cup es un torneo mixto que no reparte puntos para el ranking ATP y WTA pero sí un jugoso premio económico (US$ 11.806.190 en total) y la posibilidad de entrenar y competir en instalaciones de primer nivel con miras a la inminente gira australiana, que desembocará en el primer Grand Slam de 2026, el Australian Open, el 18 de enero.

Del certamen participan 18 países divididos en seis grupos de tres integrantes cada uno. En la primera etapa se enfrentaron todos contra todos a una ronda. Las series son con un partido masculino, otro femenino y un tercero de dobles mixto. El líder de cada zona avanzaó a los cuartos de final con los mejores segundos de Perth y Sydney. Deste entonces hay cruces de eliminación directa hasta la definición.

