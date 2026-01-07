Copa Argentina: se confirmó el cronograma de los 32os de final

Luego del anuncio de las primeras 12 fechas del Torneo Clausura que comenzará a disputarse a partir del 22 de enero, la AFA dio a conocer todos los cruces de los 32avos de final de la Copa Argentina, que empezarán a disputarse el próximo 18 de enero y finalizarán en abril.

Uno de los equipos que abrirá el certamen será el último campeón. Independiente Rivadavia, de Mendoza, que se consagró ante Argentinos Juniors, iniciará la defensa del título el 18 de enero frente a Estudiantes de Caseros en Estadio La Pedrera de San Luis desde las 19 horas. Estudiantes, el último campeón del fútbol, argentino jugará el lunes 19 ante Ituzaingó, en Banfield, a las 21.15.

El campeón Independiente Rivadavia es el equipo que abrirá la Copa Argentina César Heredia - FOTOBAIRES

Por otro lado, los debuts de Boca y de River recién serán en febrero. El millonario se medirá ante Ciudad de Bolívar el martes 17 de febrero con horario y estadio a confirmar. El xeneize, por su parte, jugará ante Gimnasia de Chivilcoy el 24 de febrero, también a falta de definición de horario y escenario.

A continuación, todos los cruces de los 32avos de final de la Copa Argentina.

Domingo 18 de enero

Independiente Rivadavia - Estudiantes de Caseros, a las 19.00 horas en estadio La Pedrera (San Luis) (TV)

Lanús - Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero), a las 21.15 horas en Estudiantes (TV)

Lunes 19 de enero

Estudiantes de La Plata - Ituzaingó, a las 21.15 horas en Banfield (TV)

Miércoles 21 de enero

Argentinos - Midland, a las 21.15 horas en Lanús (TV)

Miércoles 4 de febrero

Platense - Argentino (Monte Maíz), en horario y estadio a confirmar (TV)

Talleres (Cba) - Argentino de Merlo, en horario y estadio a confirmar (TV)

Jueves 5 de febrero

Riestra - Dep. Maipú (Mza), en horario y estadio a confirmar (TV)

Barracas Central - Temperley, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 11 de febrero

Central Córdoba (Santiago del Estero) - Gimnasia (Jujuy), en horario y estadio a confirmar (TV)

Rosario Central - Sportivo Belgrano (San Francisco), en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 17 de febrero

Aldosivi - San Miguel, en horario y estadio a confirmar (TV)

Tigre - Claypole, en horario y estadio a confirmar (TV)

River - Ciudad de Bolívar, en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 24 de febrero

Boca - Gimnasia de Chivilcoy, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 25 de febrero

San Martín (San Juan) - Deportivo Madryn, en horario y estadio a confirmar (TV)

Godoy Cruz (Mza.) - Deportivo Morón, en horario y estadio a confirmar (TV)

Viernes 20 de marzo

San Lorenzo - Deportivo Rincón (Rincón de los Sauces), en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 25 de marzo

Banfield - Real Pilar, en horario y estadio a confirmar (TV)

At. Tucumán - Sp. Barracas, en horario y estadio a confirmar (TV)

Viernes 27 de marzo

Belgrano - Atlético de Rafaela, en horario y estadio a confirmar (TV)

Independiente - Atenas (Río Cuarto), en horario y estadio a confirmar (TV)

Sábado 28 de marzo

Racing - San Martín (Formosa), en horario y estadio a confirmar (TV)

Domingo 29 de marzo

Newell´s - Acassuso, en horario y estadio a confirmar (TV)

Huracán - Olimpo, en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 31 de marzo

Unión - Agropecuario (Carlos Casares), en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 1 de abril

Instituto - Atlanta, en horario y estadio a confirmar (TV)

Defensa y Justicia - Chaco For Ever, en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 7 de abril

Estudiantes (Río Cuarto) - San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar (TV)

Vélez - Depeportivo Armenio, en horario y estadio a confirmar (TV)

Gimnasia (Mendoza) - Gimnasia y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 8 de abril