Hallaron muerta a la ex novia de Jerome Boateng en Berlín

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de febrero de 2021 • 11:06

La modelo Kasia Lenhardt, exnovia del futbolista Jerome Boateng (Bayern Munich), fue encontrada muerta en Berlín y, según confirmó la policía, "no hay indicios de un crimen violento".

La modelo, de 25 años, se había separado hace una semana del zaguero alemán, campeón del mundo con su selección en Brasil 2014.

Según reporta el sitio LADbible, la policía local informó: "Nuestros servicios de emergencia fueron alertados sobre un piso en Charlottenburg anoche [9 de febrero] alrededor de las 20.30 bajo sospecha de suicidio. Encontraron una persona sin vida en el piso. No hay indicios de un crimen violento".

Kasia Lenhardt nació en Polonia y se hizo un nombre en el Next Top Model de Alemania en 2012. Deja un hijo.

El defensor del Bayern anunció su separación el martes pasado (2 de febrero). Y en su historia de Instagram, el joven de 32 años dijo: "Como se sabe por los medios, terminé la relación con Kasia Lenhardt.

"Iremos por caminos separados de ahora en adelante. Eso es lamentable, pero para mi familia y para mí es el único correcto".

Continuó: "Tuve que dar este paso y trazar una línea. Me disculpo con todos los que he lastimado, especialmente con mi ex novia Rebecca y nuestros hijos.

"Yo también estoy decepcionado de mí mismo. Un hombre tiene que asumir la responsabilidad y actuar en beneficio de su familia y lo estoy haciendo ahora".. "Le deseo a Kasia todo lo mejor. Jerome Boateng".

Su compañera modelo y amiga Sara Kulka rindió homenaje a Lenhardt en Instagram.

Ella dijo: "Descansa en paz. Eres una persona maravillosa, te extraño y me hubiera encantado decir adiós".

"Espero que encuentres tu paz ahora y espero que la verdad salga a la luz ahora, sé cuánto desearías que lo hiciera.

"Nunca te olvidaré, no conozco a nadie que pueda reír como tú. Le envío mucha fuerza a la familia".