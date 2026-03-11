Murió el papá de Pablo Aimar: la dolorosa coincidencia justo antes del Mundial 2026

Ricardo Tomás Aimar, padre de Pablo Aimar, falleció en las últimas horas tras estar internado en el Instituto Médico de Río Cuarto. Desde el momento en el que se confirmó la noticia, las cuentas de la selección argentina y Claudio “Chiqui” Tapia le enviaron el pésame a su familia y allegados.

El comunicado de AFA y Chiqui Tapia por el fallecimiento de Ricardo Aimar

“La AFA, en nombre del Presidente Claudio Tapia y del Comité Ejecutivo, expresa su más sentido dolor por el fallecimiento de Ricardo Aimar, padre del jugador y actual entrenador, Pablo Aimar”, indicó el comunicado oficial de la casa madre del fútbol argentino, haciéndose eco de la perdida del ser querido del actual ayudante de campo de Lionel Scaloni.

Acto seguido, Tapia, en su cuenta de X, reposteó la publicación de AFA y se sumó con un mensaje de apoyo: “Mi más sentido pésame para Pablo Aimar por el fallecimiento de su padre, Ricardo. Te envío un fuerte abrazo en este momento tan difícil. Toda la familia del fútbol argentino te acompaña y está con vos”.

Ricardo Aimar falleció en las últimas horas en la provincia de Córdoba

Al igual que su hijo, Ricardo Aimar dedicó su vida al fútbol profesional en clubes del interior del país como Estudiantes de Río Cuarto, Belgrano de Río Cuarto y Club Atlético Belgrano Norte, donde es un ícono de la institución.

La dolorosa coincidencia del fallecimiento de su madre, previo al Mundial de Qatar

El 18 de octubre de 2022, Mary Giordano, mamá de Pablo Aimar, falleció de manera repentina en la provincia de Córdoba. Según informaron medios locales, la muerte se dio de forma natural, sin tener ninguna secuela sobre alguna enfermedad preexistente.

Tanto la muerte de Mary, como la reciente de Ricardo, se dieron en la previa a dos citas mundialistas donde el Payasito, como lo apodaban a Pablo en su época de jugador, tendrá una injerencia directa en la selección argentina al colaborar tácticamente en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Mary Giordano falleció en 2022

Al igual que en aquel momento doloroso para la familia Aimar, la cuenta de AFA, Estudiantes de Río Cuarto y otros clubes donde dejó huela el exfutbolista, se expresaron para dar el pésame ante semejante noticia de impacto.

Quién era Ricardo Aimar

Conocido como el “Payo”, Ricardo Aimar es una leyenda del fútbol cordobés. Su paso por diferentes instituciones de la provincia, sumado al campeonato que obtuvo con la selección de Río Cuarto en 1973, lo constituyeron como una leyenda.

En el Club Atlético Banda Norte fue donde el Payo descolló y logró varios títulos, consolidando así su figura en el fútbol local. Tras su retiro profesional, Aimar se desempeñó como entrenador y formador de juveniles.