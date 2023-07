Conmoción por la inesperada muerte de un fisicoculturista e influencer a los 30 años

escuchar

Un dolor de cuello fue un alerta que Jo Lindner entendió como algo habitual y no comprendió la gravedad del asunto. Conocido como un fisicoculturista en sus redes sociales (con más de 9 millones de seguidores), su presencia en redes siempre conmovió por su historia de superación. Sin embargo, a sus 30 años, este joven influencer falleció de un aneurisma y fue su novia quien lo publicó en Instagram para hacer conocer la trágica noticia.

“Jo está en el mejor lugar del mundo. Ayer se fue por un aneurisma… yo estaba allí con él en la habitación… Me puso un collar en el cuello que hizo para mí. Entonces nos tumbamos y nos abrazamos, esperando la hora de ir a ver a Noel al gimnasio a las 16:00. Estaba en mis brazos... Esto está pasando demasiado rápido. Hace tres días me dijo que le dolía el cuello, pero no nos dimos cuenta hasta que fue demasiado tarde”, expresó Nicha, su mujer, quien agregó varias fotos juntos en un sentido posteo de Instagram.

Sin ningún problema previo que dé a entender de una enfermedad preexistente, Jo, quien siempre mostró en sus fotos su cuerpo marcado por la constante actividad física, fue víctima de este problema que afecta las paredes de la arteria, la cual se engloba y produce un desajuste en el cuerpo que es letal.

Nicha, quien informó de la noticia, también se refirió a su persona en la publicación, dando a entender que era un chico noble, humilde y que tenía amor por su profesión: “Era la persona más asombrosa e increíble de este mundo. Creía en todos, especialmente en mí, y que podía ser mejor y ser alguien en este mundo. Trabajó mucho para estar motivado, aunque a veces no sentía tanta motivación. Pero él no podía descansar o rendirse por sus fans, porque sabía que 9 millones de personas necesitaban esto de él”, subrayó sobre sus cualidades.

Jo y Nicha, una dupla inseparable dentro del ambiente del fisicoculturismo

Por último, acongojada por su partida, Nicha pidió a sus seguidores que lo tengan en cuenta en sus oraciones y lo recuerden como una persona apasionada por el deporte y consciente del mensaje que vertía en sus redes acerca de cómo entrenarse y cuidar su salud: “Es la persona más increíble que pude haber conocido en este mundo. Hizo tanto y construyó su imagen solo. Por favor, recuérdenlo como Joesthetics”, sostuvo.

El posteo que realizó un día antes de su muerte

Con un diálogo fluido con sus seguidores, quienes estaban atentos a sus rutinas de ejercicios, como así también a su vida personal, Jo Lindner posteó una serie de imágenes un día antes de morirse para anunciar que comenzó una terapia de reemplazo de testosterona.

“Cuando perdí mis ganancias porque dejé todo durante un año, pero luego no pude recuperar mis propios niveles, volví a tomar TRT”, explicó Jo al referirse con el “TRT” a la terapia de reemplazo androgénico para solucionar el déficit de testosterona.

Tras esta publicación y su muerte posterior, varios seguidores le dejaron un mensaje al fisicoculturista. “Gracias por la inspiración, genio, descansa en paz, Joe”, fue una de las respuestas que dejó en evidencia el legado del joven.

LA NACION