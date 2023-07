La irónica reacción del Dibu Martínez ante la nueva regla de los penales

escuchar

Esta semana, la IFAB anunció las nuevas reglas para los penales, diseñado en base al comportamiento del arquero de la selección argentina, Dibu Martínez, en diversas tandas de penales; especialmente, en el partido final del Mundial Qatar 2022, disputado por La Albiceleste ante su par de Francia. Consciente de su responsabilidad en la nueva normativa, el portero tuvo una irónica reacción en sus redes sociales, y dejó un contundente mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, Martínez compartió un dibujo realizado por el ilustrador de imágenes deportivas, Guillermo Payer. “Anunciaron las nuevas reglas para los arqueros!!! La IFAB anunció las nuevas reglas ‘anti Dibu’ que prohíbe a los arqueros provocar o distraer al pateador, tocar los postes o red del arco. También deberán permanecer en la línea hasta que se patee el penal”, escribió el artista.

En el dibujo, se ve un arco copado por diferentes señales irónicas, miradas atentamente por Dibu Martínez. “No tocar los postes”, puede leerse en el cartel. Asimismo, se aprecian letreros donde se prohíbe bailar (diseñado con la silueta del arquero) y hablar. Además, otro cartel, explícitamente, tacha la oración “Mirá que te como”, mientras que una señal dice: “Prohibido ‘distraer’ al rival”. Emiliano, en tanto, vestido con el buzo de La Albiceleste, de brazos cruzados, piensa “Caretas”.

La nueva regla para los penales

Desde el sábado 1° de julio, durante la ejecución de los penales, “el guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el impacto del balón. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro. Por ejemplo, no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería. (...) Se aclara que, con su conducta, el guardameta no faltará el respeto al fútbol ni al adversario”.

“Si después de anotarse un gol y antes de la reanudación del juego, el árbitro constata que una persona no autorizada se hallaba en el terreno de juego en el momento de marcarse el gol, y esa persona interfería en el juego, el gol será anulado si un jugador, suplente, jugador sustituido, jugador expulsado o miembro del cuerpo técnico del equipo que marcó el gol, y se reanudará el juego con un tiro libre directo desde la posición de la persona no autorizada, o si un agente externo que interfirió en el juego, a menos que el gol se produzca de la manera indicada anteriormente en la sección ‘personas no autorizadas en el terreno de juego’; se reanudará el juego con balón a tierra” .

En el mismo inciso, la IFAB indica que “el gol no será anulado si un jugador, suplente, jugador sustituido, jugador expulsado o miembro del cuerpo técnico del equipo que recibió el gol, o un agente externo, no interfirió en el juego”.

En otro orden, se explica que, de aquí en más, “las advertencias y amonestaciones impuestas a jugadores y miembros del cuerpo técnico durante el encuentro no se tendrán en consideración en la tanda de penales”.

