Zaira Nara protagonizó una jugada sesión de fotos y Mauro Icardi la sorprendió con un mensaje

Son días de glamour, eventos y paradisíacos paisajes para Zaira Nara. La modelo se encuentra en Tailandia como parte de sus compromisos con una reconocida marca de joyas con la que trabaja. A través de sus redes sociales, comparte las mejores postales de su viaje -del que también participan Carolina ‘Pampita’ Ardohain y su hija Ana García Moritán- para sumar a sus casi seis millones de seguidores a su experiencia. Entre sus últimas publicaciones se destacó una osada producción de fotos bajo el agua y despertó suspiros. Pero, varios advirtieron un comentario de, nada más y nada menos, que de Mauro Icardi, el marido de su hermana Wanda Nara.

La modelo compartió en su Instagram los resultados de una sesión de fotos que se hizo al borde de una imponente piscina en Bangkok bajo la luz de la luna. Lució un vestido corto color rosa de una tela transparente y varias joyas y posó para la cámara: parada, recostada y también sentada. Incluso se animó a caminar por el borde de la pileta, meterse al agua y también nadar unos metros.

La conductora despertó suspiros entre sus seguidores que rápidamente reaccionaron a su posteo. “Pink pool party”, escribió ella como descripción. Entre los cientos de comentarios, todas las miradas se posaron en el que dejó su cuñado Mauro Icardi, con quien, después de varias idas y vueltas, su hermana Wanda hoy se muestra feliz y enamorada en Buenos Aires con su familia.

“Trancu Ariel”, tipeó el jugador del Galatasaray y sumó el emoji de una sirena. Su comentario hizo referencia precisamente a la princesa de Disney, cuya película original fue reversionada recientemente en un Live Action.

La sirenita, protagonizada por Halle Bailey, Javier Bardem, Daveed Diggs y Melissa McCarthy, junto a un gran elenco, causó furor y fue uno de los títulos más comentados de las últimas semanas. Icardi hizo alusión a ella y comparó a Zaira con el personaje principal.

Como era de esperarse, los usuarios de Instagram no tardaron en reaccionar al comentario. “Icardiada”; “No se te pasa una a vos” y “Ni la cuñada se salva”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios.

La divertida reacción de Zaira Nara cuando le preguntaron por Facundo Pieres

Antes de viajar a Asia por sus compromisos laborales, Zaira fue abordada por un móvil de LAM (América) y le preguntaron por Facundo Pieres, el polista con quien supo tener una relación tras separarse de Jakob van Plassen, padre de sus hijos Malaika y Viggo.

“¿Cómo anda con Pieres?”, disparó el cronista. “Anda bien. A caballo, bárbaro anda. De los mejores que conozco”, respondió la entrevistada.

Acto seguido, aclaró: “La realidad es que me separé hace muy poco y estoy viviendo un momento de mis hijos. Trabajo mucho, soy mamá. No estoy en un momento para salir en ningún lado a hablar de mi relación, de mi momento sentimental. No estoy para abrir mi corazón a las puertas del mundo del espectáculo ni contar nada. La verdad es que no tengo ni idea de qué va a pasar”, reflexionó la modelo y sentenció: “Algún día, cuando tenga ganas de salir por la 9 de julio con alguien, me van a ver”.

