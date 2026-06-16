Copa Mundial de la FIFA 2026: cómo llega Noruega al Mundial para su debut contra Irak

Noruega hará su presentación en el Mundial 2026 contra Irak hoy. En el marco del Grupo I de la competencia, ambas selecciones se enfrentarán este martes 16 de junio a las 19 en el Boston Stadium, ubicado en la ciudad de Foxborough, Massachusetts. El árbitro del encuentro será el gabonés Pierre Ghislai Atcho.

Tras 28 años de ausencia en los mundiales, el equipo dirigido por Ståle Solbakken llega de gran forma a la competencia tras afrontar un impecable proceso de eliminatorias. Ubicado en el Grupo I comparte la nómina junto a Irak, Francia y Senegal. Estos últimos dos se enfrentarán también este martes, desde las 16.

Noruega debuta conta Irak Fredrik Varfjell - NTB Scanpix

Según el Predictivo Mundial de LA NACION, Noruega tiene un 67% de chances de imponerse contra los asiáticos. El proceso constó de una simulación de un millón de partidos donde los nórdicos tienen una clara ventaja sobre los iraquíes.

El principal respaldo del favoritismo de Noruega se basa en la jerarquía de sus atacantes: Erling Haaland, la ineludible referencia en ataque, se combina con la técnica de Martín Odegaard, sumado a jugadores de experiencia que forman una base sólida y confiable de cara al debut.

Haaland, con actualidad en el Manchester City, es uno de los delanteros más importantes que tiene la Copa del Mundo. A sus 25 años, con un bagaje importante en el fútbol europeo, el “Androide” llevará sobre sus hombros el sueño de los noruegos.

El gol de Haaland para la victoria de Noruega

Noruega disputó tres mundiales en su historia. En su debut, en 1938, perdió contra Italia. Su retorno a la competición se dio recién en 1994 donde armó rápidamente las valijas sin poder pasar la fase de grupos. Finalmente, en 1998, en Francia, llegó a los octavos de final donde, otra vez, cayó ante Italia, convirtiéndose en su verdugo.

Esta nueva participación -la cuarta en su historia- será una prueba de rigor para los nórdicos, quienes buscarán acceder a la siguiente fase y así romper la barrera de los octavos de final.