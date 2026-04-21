La estricta dieta alimenticia de Erling Haaland que incluye vísceras, hígado y 6000 calorías

Erling Haaland, delantero del Manchester City y la selección de Noruega, contó en su documental llamado The Big Decision, estrenado en 2022, cómo es su dieta y de qué manera cuida su cuerpo para poder rendir en el fútbol profesional.

Con 195 centímetros de altura, el noruego sorprendió el último fin de semana por la tonicidad de su cuerpo al sacarse la camiseta tras el encuentro ante el Arsenal. A partir de ahí, se abrió la incógnita de cómo es su alimentación y hábitos para mantenerse vigoroso.

Una de las bases de su alimentación es ingerir corazón e hígado, dos productos que no son de consumo masivo y que son un superalimento recomendado por expertos en nutrición.

El noruego Erling Haaland celebra tras la victoria ante Italia en el encuentro de la eliminatoria a la Copa Mundial 2026 ( Cornelius Poppe/NTB Scanpix via AP) Cornelius Poppe - NTB Scanpix

Fuente de hierro, zinc y de proteínas magras de alto valor biológico, el corazón y el hígado están incluidos en la alimentación diaria de Haaland. También, el noruego aclaró que consume productos locales de la zona donde esté residiendo.

“Creo que comer alimentos de calidad y lo más locales posible es lo más importante”, destacó el delantero de 25 años que es una pieza clave en el armado del equipo conducido por Pep Guardiola.

La dieta de Erling Haaland

Otro dato indispensable para dimensionar cómo el futbolista se mantiene en la elite del deporte es la ingesta de 6000 calorías diarias, las cuales duplican y hasta triplican el promedio habitual de cualquier persona adulta.

Según relató Haaland, su alimentación incluye carne roja, vísceras de vaca, miel cruda y abundante leche. Sin embargo, dentro de una rígida dieta, el jugador de los Citizens se da algunos “permitidos” como los kebabs, una brochette de carne picada que se consume habitualmente en Medio Oriente.

Además de lo mencionado, el pescado o las carnes blancas están presentes en la mesa de Haaland y su pareja, Isabel Haugsend Johansen. Una de las recetas preferidas son algún filete de lubina acompañado con espárragos y arroz con huevo. Según especificó en su documental, ese menú es el ideal antes de los entrenamientos con el Manchester City, lo que no solo le da saciedad, sino también energía para cumplir con una jornada exigente de ejercicios físicos.

La elasticidad es otra de las virtudes de Haaland PAUL ELLIS - AFP

Meticuloso al detalle del punto de cocción de la carne y la calidad de los productos con los que va a alimentarse, Haaland aclaró que el café también forma parte de la dieta, aunque en la medida justa para no desequilibrar los parámetros.

“Depende de la calidad, de cuándo lo bebas y, por supuesto, de cómo. Me encanta el café. Lo complemento con un poco de leche cruda (sin pasteurizar) dentro", detalló.

Aparejado a los hábitos alimenticios, el futbolista noruego sigue un plan de entrenamiento con terapias de luz roja, saunas y baños de hielo para relajar los músculos luego de un entrenamiento o partido.

“Tengo una flexibilidad natural en la ingle y las caderas, algo que para mí es fundamental mantener, porque ¿de qué otra forma se marcan estos goles?“, indicó durante su documental para dimensionar cómo se comporta y alimenta un jugador que se desempeña en uno de los mejores clubes del mundo.