"Está todo dado para que arranque el tenis, ojalá sea así y que no haya cambios de último momento", sostuvo el extenista y dirigente de la Asociación Argentina de Tenis a LA NACION PM

11 de agosto de 2020 • 19:24

La habilitación de deportes individuales para la nueva etapa del aislamiento, posterior a la actual que finaliza el próximo domingo 16, fue uno de los temas que trataron el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuando se reunieron el lunes. "Está todo dado para que arranque el tenis, ojalá sea así y que no haya cambios de último momento. Los profes la vienen pasando mal, meses sin poder trabajar. Se está trabajando muy fuerte para que no solo vuelva en Capital, sino también en Provincia, cuanto antes", explicó el extenista Guillermo Coria a LA NACION PM sobre la labor que llevan adelante desde la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

Además, sostuvo que hay 20 provincias en las que ya se retomó ese deporte, gracias al protocolo que se confeccionó, pero indicó que en Buenos Aires hay "entre 3000 y 4000 profesores" todavía sin actividad. "Es mucha la cantidad de profesores que viven de la clase. Lo más importante es que ellos arranquen, no que nosotros vayamos a jugar al tenis para divertirnos. Los profes necesitan laburar, eso es una prioridad", destacó Coria.

El extenista consideró como "raro" que se hayan reiniciado los entrenamientos de fútbol ayer o que se haya autorizado hoy al rugby, que son deportes en equipo, ante la negativa al tenis, aunque sostuvo que "tendrán sus motivos". En cuanto a ello, agregó: "A lo mejor están mirando más la parte recreativa y no de laburo".

Además de la Ciudad y la Provincia, desde la asociación buscan que en Santiago del Estero y Formosa también se activen las prácticas. "Que tengan en cuenta el protocolo que está hecho con mucho profesionalismo y explica todo muy bien. Se está jugando y los profesionales están trabajando en 20 provincias, esa es la mejor respuesta y respaldo para que se pueda volver y con mucho cuidado", señaló Coria.

Sobre eso, también sostuvo que "si el profesor hace las cosas bien y respeta el protocolo se van a animar a ir mas alumnos" y agregó que la AAT "va a controlar a todos los clubes y profesores si respetan los requisitos o no", al igual que pidió fiscalización de las autoridades. "Si no hacen las cosas bien serán castigados por no respetar", aclaró.

Coria indicó que el tenis es un deporte con mucha distancia entre jugadores y manifestó sobre las nuevas disposiciones: "A las pelotas las toca solamente uno, están marcadas. Tampoco se pueden usar las instalaciones de los clubes".