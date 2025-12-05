Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Memes, tuits y perlitas del sorteo del Mundial 2026
La selección argentina aguarda por sus rivales para la próxima Copa del Mundo; y en las redes el humor se multiplicó
- 1 minuto de lectura'
Este viernes, en Washington, la selección argentina conocerá su suerte para el próximo Mundial 2026, que se jugará entre Estados Unidos, Canadá y México.
Ante eso, en las redes sociales se palpitó el sorteo con los clásicos memes. Hubo desde menciones a Casados con hijos hasta Los Simpson. Obviamente, la imagen de Messi, El Dibu Martínez y otros miembros de La Scaloneta no faltaron.
MANIFESTANDO UN GRUPO ACCESIBLE PARA ARGENTINA EN EL SORTEO DEL MUNDIAL pic.twitter.com/RnQiepCgOo— PEPE (@soyunargento) December 5, 2025
Imaginate si hoy el sorteo del mundial lo conducían Maradona y Ronaldo pic.twitter.com/2avy682mWZ— Eric Zeta (@ericzzeta) December 5, 2025
El cabrón que se dedica a hacer TikToks con todas las combinaciones posibles del Mundial antes del sorteo, para luego borrar todos y solo dejar los correctos y poner "todo está amañado" pic.twitter.com/frjB6dwjVv— Rhevolver (@Rhevolver) December 5, 2025
DICIEMBRE 2022: MUNDIAL DE QATAR— PEPE (@soyunargento) December 5, 2025
DICIEMBRE 2025: SORTEO DEL MUNDIAL DE ESTADOS UNIDOS, MÉXICO Y CANADÁ 2026
Los años se pasaron en un abrir y cerrar de ojos pic.twitter.com/h6Se3ydOQO
Noticia en desarrollo.
- 1
Simulador del sorteo del Mundial 2026: así pueden quedar los grupos
- 2
La foto de la cena de pilotos de F1 en la que Franco Colapinto se convirtió en protagonista
- 3
Panini presentó el álbum de figuritas del Mundial 2026: será el más grande de la historia
- 4
La FIFA abraza a Tapia, que juega de local en Washington y va por el premio mayor