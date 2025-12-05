Memes, tuits y perlitas del sorteo del Mundial 2026

Este viernes, en Washington, la selección argentina conocerá su suerte para el próximo Mundial 2026, que se jugará entre Estados Unidos, Canadá y México.

Ante eso, en las redes sociales se palpitó el sorteo con los clásicos memes. Hubo desde menciones a Casados con hijos hasta Los Simpson. Obviamente, la imagen de Messi, El Dibu Martínez y otros miembros de La Scaloneta no faltaron.

MANIFESTANDO UN GRUPO ACCESIBLE PARA ARGENTINA EN EL SORTEO DEL MUNDIAL pic.twitter.com/RnQiepCgOo — PEPE (@soyunargento) December 5, 2025

Imaginate si hoy el sorteo del mundial lo conducían Maradona y Ronaldo pic.twitter.com/2avy682mWZ — Eric Zeta (@ericzzeta) December 5, 2025

El cabrón que se dedica a hacer TikToks con todas las combinaciones posibles del Mundial antes del sorteo, para luego borrar todos y solo dejar los correctos y poner "todo está amañado" pic.twitter.com/frjB6dwjVv — Rhevolver (@Rhevolver) December 5, 2025

DICIEMBRE 2022: MUNDIAL DE QATAR



DICIEMBRE 2025: SORTEO DEL MUNDIAL DE ESTADOS UNIDOS, MÉXICO Y CANADÁ 2026



Los años se pasaron en un abrir y cerrar de ojos pic.twitter.com/h6Se3ydOQO — PEPE (@soyunargento) December 5, 2025

