Claudio Tapia aseguró que buscará la continuidad de Lionel Scaloni “hasta 2030″

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, aseguró que su idea es renovarle el contrato a Lionel Scaloni “hasta 2030″, en la alfombra roja previa a la gala del sorteo del Mundial 2026.

“Va a haber renovación seguramente. Estamos hablando con su representante y la idea es renovar con todos los cuerpos técnicos de todas las categoría de la Argentina hasta 2030″.

En relación a cómo vio al DT en la previa, Tapia comentó, en diálogo con Telefé: “Al Gringo lo vi bien, con los mismos nervios y ese cosquilleo interno que siento yo porque todos queremos saber a qué rivales nos vamos a enfrentar, para empezar a planificar todo".

En relación a la Argentina, el presidente analizó: “La veo bien por como hemos terminado la eliminatoria, clasificándonos tres fechas antes, primeros en el ranking. Realmente muy bien”.

Y luego agregó: “Estamos con mucha expectativa, hay adrenalina por saber contra quien vamos a jugar, somos los campeones del mundo, tenemos la obligación de defender la Copa asi que estamos contentos”.

Acerca de la sede, Tapia compartió: “Ojalá nos toque jugar Miami porque somos mucho más locales ahí, pero el publico argentino acompaña a todos lados. Ya lo demostró en Qatar y lo va a volver a demostrar”.

Por último, se refirió a esta jornada: “Estamos con muchas ganas de saber porque es empezar a vivir el Mundial, empezar a soñar y que todos nos entusiasmemos con la mejor copa del mundo”.

Un escenario muy diferente a la renovación de 2023

Este contexto es muy diferente al que existió antes, durante e inmediatamente después del Mundial 2022, cuando la negociación entre Tapia y Scaloni fue tirante y se fue demorando, incluso después de la consagración en Qatar.

A tapia le costó concretar la renovación de Scaloni luego del Mundial 2022

De hecho, más allá de lo expresado públicamente por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y los jugadores, con Lionel Messi y a la cabeza, hasta mediados de febrero de 2023 hubo diferencias entre Scaloni y Tapia, no sólo económicas, que alimentaron la incertidumbre. Y como toda aspereza, hubo que limarlas.

Finalmente, hubo fumata blanca justo en la previa a la entrega de los Premios The Best de la FIFA en la que el nacido en Pujato fue elegido como el mejor entrenador de 2022.

“CONFIRMADO: Hay Lionel Scaloni para rato. ¡Seguimos!”, compartió la publicación de la cuenta oficial de la Albiceleste en las redes sociales, para confirmar que el director técnico puso la respectiva firma y amplió su vínculo durante los próximos tres años.

La firma se demoró por razones lógicas. Una cosa era renovar antes del Mundial y otra muy diferente luego de la consagración. Scaloni ya no era el mismo que arrancó en 2018 como bombero a cargo de la selección Sub 20 de L’Alcudia y después se quedó “porque no había nadie”.

La apuesta de Tapia por el ex mediocampista de Mallorca, Deportivo La Coruña y Lazio, entre otros equipos, fue un pleno que dio frutos insospechados: una Copa América, una Finalíssima y un Mundial. El presidente de la AFA sabía a comienzos de 2023 que la espalda del entrenador albiceleste era mucho más ancha que hace cinco años.

Eso se tradujo en su pretensión de firmar un contrato mejor remunerado (“nada ilógico ni fuera de presupuesto”) y en otros pedidos: “Hay muchas cosas que busca cambiar, incluso gente de selecciones que no quiere en el staff”, le afirmaron dos fuentes independientes consultadas por LA NACION durante esos días.

Scaloni impuso sus condiciones para renovar su contrato como DT de la selección en 2023 Gustavo Pagano - Getty Images South America

Ninguna dio precisiones, aunque se sabía que cada vez que el equipo nacional se entrenaba en Ezeiza o viajaba para alguna competencia había muchos “satélites” que orbitaban a su alrededor. Scaloni quería purgar ese contingente y quedarse con asistentes conocidos que cumplieran roles específicos. Apuntaba a una mayor profesionalización, acorde a lo que ocurre con cualquier selección top.

Por esa época, cerca de Tapia también sabían que a Scaloni no le había gustado ni medio lo que había ocurrido en Miami, Estados Unidos, durante la última gira amistosa previa al Mundial 2022. Aunque nadie hable del asunto en voz alta, el DT no quiere que se repitan sucesos que alteren la rutina del equipo, como el festejo de cumpleaños del propio presidente de la AFA.

Ese episodio no fue menor: al entrenador le molestó que ocurriera en el mismo hotel donde sus jugadores descansaban esa noche de septiembre, lo que propició una discusión entre ambos, que derivó en el reproche de Tapia por la demora de Scaloni en dar el “sí” sobre su continuidad post Mundial.

Atemperados los ánimos, la gira terminó de una manera curiosa: después de la conferencia de prensa que ofreció el DT luego del 3-0 a Jamaica en Nueva Jersey, Tapia publicó un tuit en la que los dos aparecen abrazados, con un texto que anunciaba la mentada renovación. Ya era de madrugada y nada había dicho Scaloni al respecto ante los periodistas unos minutos antes.