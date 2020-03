Atletas de todo el mundo están reclamando la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Fuente: AFP

22 de marzo de 2020 • 14:22

Un grupo de atletas que representa a los aspirantes olímpicos le reclamó al Comité Olímpico Internacional que posponga los Juegos Olímpicos de Tokio hasta que la pandemia de coronavirus esté bajo control. "A medida que el mundo se une para limitar la propagación del virus Covid-19, el COI debe hacer lo mismo", afirmó Global Athlete, en un comunicado de prensa emitido este domingo.

Esta muestra de solidaridad entre los aspirantes olímpicos se suma a las docenas de atletas individuales y federaciones que se han opuesto a la postura actual del COI, que es comenzar los Juegos Olímpicos según lo programado, para el 24 de julio próximo. El COI explicó que se encuentra en contacto con la Organización Mundial de la Salud y se ha aferrado a la posición de que es demasiado pronto para tomar decisiones drásticas.

"Es extraño que el COI no haya mostrado ningún liderazgo real", dijo Caradh O'Donovan, fundadora de Global Athlete de Irlanda, cuya práctica de artes marciales se suspendió debido a las restricciones en su país. O'Donovan expresó, según un informe de la agencia The Associated Press, que la desigualdad en todo el mundo con respecto al entrenamiento, al control antidopaje y a los estándares de calificación son algunas de sus principales preocupaciones.

El COI comunicó que no se apresurará para tomar una decisión sobre Tokio 2020. Crédito: DPA

"Los atletas quieren ser parte de una solución para garantizar que los Juegos sean un éxito", apuntó la Global Athlete. "Pero bajo las restricciones globales actuales que limitan las reuniones públicas y cierran las instalaciones de entrenamiento y las fronteras, los atletas no tienen la capacidad de prepararse adecuadamente para estos Juegos, y su salud y seguridad deben ser lo primero".

Global Athlete también pidió a los organismos de radiodifusión, específicamente a NBC, y a los patrocinadores "que adopten el mismo nivel de deber de atención hacia los atletas apoyando al COI y al Comité Paralímpico Internacional con flexibilidad y comprensión durante estos tiempos desconocidos".

La declaración salió unas horas después de que los atletas estadounidenses participaran en una conferencia telefónica para compartir sus sentimientos sobre la crisis y la posibilidad de la postergación de Tokio 2020. El Comité Olímpico y Paralímpico de EE.UU. está distribuyendo una encuesta a los atletas, con la esperanza de compartir algunas de las respuestas en una reunión con el COI en los próximos días.

La CADA se sumó al reclamo:

La Confederación Argentina de Atletismo (CADA) propuso la postergación de los Juegos Olímpicos tras recoger la opinión unánime de atletas, entrenadores, jueces, directivos y federaciones afiliadas, informó mediante un comunicado.

"En el día de hoy, la presidencia de la CADA inició una ronda de consultas rápidas ante el requerimiento de Consudatle (Confederación Sudamericana de Atletismo) y ante la solicitud de opinión de Worlds Atlhetics sobre la conveniencia o no de realizar los JJOO de Tokio en la fecha establecida. La CADA resolvió por unanimidad de opiniones de atletas, entrenadores, jueces, directivos y federaciones afiliadas consultadas proponer la postergación de los mismos", apunta, según la Agencia Télam.

"Para fijarse nueva fecha deberá estudiarse convenientemente las posibilidades y las condiciones y excepcionalIdades de los procesos de clasificación y preparación igualitaria dentro de las condiciones que se generen por efectos del Covid-19", concluye el mensaje.