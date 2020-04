Coronavirus. Sharapova hizo público su número de celular y pide que le escriban

Maria Sharapova y su particular manera de colaborar para afrontar el coronavirus

Maria Sharapova es una de las últimas súper estrellas del tenis. Hace dos meses anunció su retiro de la actividad a los 32 años, una decisión que terminó de madurar tras sufrir varias lesiones. Había regreso a los courts después de la suspensión por doping en 2016, pero ya no fue la misma jugadora aguerrida y ganadora de otros tiempos. En su cuenta de Instagram agradeció al mundo del tenis y también publicó una carta en Vogue.com en la que explicó los motivos de su adiós.

Ya inactiva de la alta competencia, la rusa encontró una manera distinta y muy particular de afrontar el drama de la pandemia del coronavirus: subió un video a su Instagram en el que invitó a sus seguidores a que le hablen por teléfono y hasta dejó su número de celular.

"Intenté buscar la manera para estar en contacto con todos mis seguidores porque la semana pasada la pasé muy bien realizando videoconferencia con 150 de ustedes", dijo. "Me encantó ese chat y desearía estar más conectada con los aficionados porque todos estamos pasando por el aislamiento por el coronavirus. Quiero que me escriban sobre lo que piensan. Les dejo un número de teléfono y me podés mandar cualquier mensaje que llegará directamente a mi móvil. Les voy a contestar. Dime cómo te va, hazme preguntas, o sólo di 'hola', cualquier cosa es bienvenida", cerró.

Sharapova conquistó cinco títulos de Grand Slam: dos Roland Garros, un US Open, un Abierto de Australia y un Wimbledon, comenzando con su consagración en el All England en 2004, cuando apenas tenía 17 años. En aquella oportunidad venció a Serena Williams, en una final de resultado contundente: 6-1 y 6-4. Al margen de sus éxitos en la cancha, rentabilizó su belleza convirtiéndose en la atleta femenina con mayores ingresos publicitarios durante 11 años consecutivos, según Forbes. Ahora, quiere colaborar de alguna manera con una pandemia que no se detiene.

Fuente: AFP