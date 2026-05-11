Qué se sabe de la lista de 55 de Scaloni: estos son los jugadores de la selección para el Mundial 2026

El entrenador Lionel Scaloni diagramó una nómina con 55 nombres, de la decantarán los 26 futbolistas que jugarán a la Copa del Mundo; hay sorpresas
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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este lunes la prelista de convocados de la selección argentina para el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 que se desarrollará entre el 11 de junio y 19 de julio próximos y en donde el combinado nacional defenderá el título que logró en Qatar 2022.
El entrenador Lionel Scaloni, tal establece el reglamento de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), conformó una nómina con el máximo de jugadores permitidos -55- y de la cual posteriormente saldrán los 26 que representarán al país en la cita ecuménica.
La prelista de la selección argentina para el Mundial 2026
Arquero
- Emiliano Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique De Marsella
- Juan Musso - Atlético De Madrid
- Walter Benítez - Crystal Palace Fc
- Facundo Cambeses - Racing Club
- Santiago Beltran - River Plate
Defensores
- Agustín Giay - Palmeiras
- Gonzalo Montiel - River Plate
- Nahuel Molina - Atlético De Madrid
- Nicolás Capaldo - Hamburgo Sv
- Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
- Lucas Martinez Quarta - River Plate
- Marcos Senesi - Bournemounth
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Sl Benfica
- Germán Pezzella - River Plate
- Leonardo Balerdi - Olympique De Marsella
- Cristian Romero - Tottenhman Hotspur
- Lautaro Di Lollo - Boca Juniors
- Zaid Romero - Getafe Cf
- Facundo Medina - Olympique De Marsella
- Marcos Acuña - River Plate
- Nicolás Tagliafico - Olympique De Lyon
Volantes
- Gabriel Rojas - Racing Club
- Máximo Perrone - Calcio Como 1907
- Leandro Paredes - Boca Juniors
- Guido Rodríguez - Valencia Cf
- Aníbal Moreno - River Plate
- Milton Delgado - Boca Juniors
- Alan Varela - Fc Porto
- Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul - Inter De Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié
- Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
- Emiliano Buendia - Aston Villa
- Valentín Barco - Racing Club De Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi - Inter De Miami
- Nicolás Paz - Calcio Como 1907
- Franco Mastantuono - Real Madrid
- Thiago Almada - Atlético De Madrid
- Tomás Aranda - Boca Juniors
- Nicolás González - Atlético De Madrid
- Alejandro Garnacho - Chelsea
- Giuliano Simeone - Atlético De Madrid
- Matías Soulé - As Roma
- Claudio Echeverri - Girona Fútbol Club
- Gianluca Prestianni - Sl Benfica
- Santiago Castro - Bologna Fc
- Lautaro Martínez - Internazionale De Milán
- José Manuel López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético De Madrid
- Mateo Pellegrino - Parma Calcio
En la previa al Mundial 2026, el equipo dirigido por Scaloni disputará dos amistosos en Estados Unidos, ya con el plantel de 26 jugadores definido cuya prórroga para presentar la lista se extiende hasta el 30 de mayo. Primero, el 6 de junio, se medirá con Honduras en Texas. Posteriormente, el día 9, jugará ante Islandia en Alabama.
El sorteo de la primera Copa del Mundo con 48 participantes ubicó al equipo albiceleste como cabeza de serie del Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania y jugará sus partidos en Kansas y Dallas.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni debutará en el certamen frente a a los africanos el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego enfrentará a los europeos el lunes 22 de junio a las 14 y, por último, a los asiáticos el sábado 27 de junio a las 23. Ambos juegos serán en el en el AT&T Stadium de Dallas.
Los rivales no deberían generarle inconvenientes a la Argentina, por lo que el primer puesto de la zona es el gran objetivo. Con el cambio de formato de la competencia por la participación de 16 seleccionados más que en los últimos siete Mundiales, el primer objetivo del plantel será acceder a los 16avos de final y lo logrará si se ubica primero o segundo o es uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos. Si se ubica cuarto, quedará eliminado y concluirá su participación.
El rival de la primera ronda de eliminación directa del conjunto albiceleste se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el primero de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
Si termina tercero y es uno de las ocho mejores entre todas las zonas, se verá las caras con un líder de alguna de las zonas B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero (se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores terceros).
Por disposición de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) a partir del ranking internacional, en caso de que Argentina sea primera en su zona y tanto los españoles y Francia consigan la misma ubicación, solo podría medirse contra ellos en una hipotética final. Con Inglaterra, en contrapartida, puede hacerlo en semifinales.
La albiceleste levantó tres veces el máximo trofeo del fútbol: 1978, 1986 y 2022. Así, está tercero en la tabla de campeones por encima de Francia y Uruguay. El equipo galo se quedó con el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. El máximo campeón es Brasil con cinco estrellas: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Le siguen, con cuatro, Alemania -Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014- e Italia -Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006-.
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