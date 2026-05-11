Qué se sabe de la lista de 55 de Scaloni: estos son los jugadores de la selección para el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este lunes la prelista de convocados de la selección argentina para el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 que se desarrollará entre el 11 de junio y 19 de julio próximos y en donde el combinado nacional defenderá el título que logró en Qatar 2022.

El entrenador Lionel Scaloni, tal establece el reglamento de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), conformó una nómina con el máximo de jugadores permitidos -55- y de la cual posteriormente saldrán los 26 que representarán al país en la cita ecuménica.

La prelista de la selección argentina para el Mundial 2026

Arquero

Emiliano Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique De Marsella

Juan Musso - Atlético De Madrid

Walter Benítez - Crystal Palace Fc

Facundo Cambeses - Racing Club

Santiago Beltran - River Plate

Defensores

Agustín Giay - Palmeiras

Gonzalo Montiel - River Plate

Nahuel Molina - Atlético De Madrid

Nicolás Capaldo - Hamburgo Sv

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise

Lucas Martinez Quarta - River Plate

Marcos Senesi - Bournemounth

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Sl Benfica

Germán Pezzella - River Plate

Leonardo Balerdi - Olympique De Marsella

Cristian Romero - Tottenhman Hotspur

Lautaro Di Lollo - Boca Juniors

Zaid Romero - Getafe Cf

Facundo Medina - Olympique De Marsella

Marcos Acuña - River Plate

Nicolás Tagliafico - Olympique De Lyon

Volantes

Gabriel Rojas - Racing Club

Máximo Perrone - Calcio Como 1907

Leandro Paredes - Boca Juniors

Guido Rodríguez - Valencia Cf

Aníbal Moreno - River Plate

Milton Delgado - Boca Juniors

Alan Varela - Fc Porto

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul - Inter De Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest

Emiliano Buendia - Aston Villa

Valentín Barco - Racing Club De Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi - Inter De Miami

Nicolás Paz - Calcio Como 1907

Franco Mastantuono - Real Madrid

Thiago Almada - Atlético De Madrid

Tomás Aranda - Boca Juniors

Nicolás González - Atlético De Madrid

Alejandro Garnacho - Chelsea

Giuliano Simeone - Atlético De Madrid

Matías Soulé - As Roma

Claudio Echeverri - Girona Fútbol Club

Gianluca Prestianni - Sl Benfica

Santiago Castro - Bologna Fc

Lautaro Martínez - Internazionale De Milán

José Manuel López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético De Madrid

Mateo Pellegrino - Parma Calcio

En la previa al Mundial 2026, el equipo dirigido por Scaloni disputará dos amistosos en Estados Unidos, ya con el plantel de 26 jugadores definido cuya prórroga para presentar la lista se extiende hasta el 30 de mayo. Primero, el 6 de junio, se medirá con Honduras en Texas. Posteriormente, el día 9, jugará ante Islandia en Alabama.

El sorteo de la primera Copa del Mundo con 48 participantes ubicó al equipo albiceleste como cabeza de serie del Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania y jugará sus partidos en Kansas y Dallas.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni debutará en el certamen frente a a los africanos el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego enfrentará a los europeos el lunes 22 de junio a las 14 y, por último, a los asiáticos el sábado 27 de junio a las 23. Ambos juegos serán en el en el AT&T Stadium de Dallas.

Los rivales no deberían generarle inconvenientes a la Argentina, por lo que el primer puesto de la zona es el gran objetivo. Con el cambio de formato de la competencia por la participación de 16 seleccionados más que en los últimos siete Mundiales, el primer objetivo del plantel será acceder a los 16avos de final y lo logrará si se ubica primero o segundo o es uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos. Si se ubica cuarto, quedará eliminado y concluirá su participación.

El rival de la primera ronda de eliminación directa del conjunto albiceleste se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el primero de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Las selecciones de España y la Argentina podrían enfrentarse en 16avos de final del Mundial 2026

Si termina tercero y es uno de las ocho mejores entre todas las zonas, se verá las caras con un líder de alguna de las zonas B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero (se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores terceros).

Por disposición de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) a partir del ranking internacional, en caso de que Argentina sea primera en su zona y tanto los españoles y Francia consigan la misma ubicación, solo podría medirse contra ellos en una hipotética final. Con Inglaterra, en contrapartida, puede hacerlo en semifinales.

La albiceleste levantó tres veces el máximo trofeo del fútbol: 1978, 1986 y 2022. Así, está tercero en la tabla de campeones por encima de Francia y Uruguay. El equipo galo se quedó con el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. El máximo campeón es Brasil con cinco estrellas: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Le siguen, con cuatro, Alemania -Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014- e Italia -Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006-.