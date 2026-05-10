Racing eliminó a Estudiantes del torneo Apertura y se medirá con Rosario Central en los cuartos de final

Cuando más lo necesitaba, Racing logró un triunfazo en La Plata, donde no cometió los errores de otros encuentros y golpeó sobre la hora: con un cabezazo de Santiago Sosa, a los 44 minutos del segundo tiempo, venció 1-0 a Estudiantes y se metió en cuartos de final. Rosario Central, que eliminó a Independiente, será el próximo obstáculo de la Academia de Gustavo Costas.

Seis meses después de la final del Clausura que protagonizaron en Santiago del Estero, Estudiantes y Racing volvían a encontrarse. Con el pase a cuartos de final del Apertura en disputa, los contextos de este duelo presentaban modificaciones de distintas magnitudes para el Pincha y la Academia. Racing, que el año pasado había estado a un minuto de dar la vuelta olímpica en el norte del país, llegaba en el peor momento del exitoso ciclo de Gustavo Costas: acostumbrado a las derrotas con graves errores propios, había convertido los tropiezos en una peligrosa y contagiosa norma.

En esa sintonía, la forma en la que cayó durante la semana con Botafogo, en Río de Janeiro, había agravado todas las sensaciones negativas, ya que fue su propio verdugo en ambos goles del equipo brasileño. En esa retroalimentación de problemas estructurales e insólitos fallos individuales, Agustín García Basso perdió su lugar para jugar en La Plata, donde Marcos Rojo fue el elegido por Costas.

Lo mejor de Estudiantes vs. Racing

El zaguero, que también tuvo errores y reacciones negativas a lo largo del semestre (como en la derrota ante River), afrontaba un encuentro especial. Estudiantes, que lo había pretendido en el verano, es su cuna futbolística. Cuando la voz del estadio lo anunció como titular en la Academia, Rojo fue silbado por miles de pinchas, quienes también lo reprobaron ante distintas intervenciones durante el juego. Matías Zaracho y Tomás Conechny, por Bruno Zuculini y Santiago Solari, respectivamente, completaban los cambios en el once inicial respecto al miércoles.

Para Estudiantes, en cambio, el escenario previo no estaba plagado de inconvenientes. Pese al cambio de entrenador durante esta temporada (con el ingreso de Alexander Medina por Eduardo Domínguez), la pretensión es mantener la senda ganadora del ciclo anterior. Y a juzgar por los resultados previos a esta instancia, el equipo transitaba ese camino: ganó su zona y está a la expectativa en el grupo A de la Copa Libertadores.

Justamente por el máximo certamen continental, Estudiantes había visitado los 4000 metros de altura de Cusco, donde empató 1-1 contra el equipo homónimo de esa ciudad y sufrió las consecuencias físicamente: perdió para el primer mata-mata doméstico a Tiago Palacios –uno de sus intérpretes más incisivos- y Eric Meza, por sendos cuadros febriles.

Torneo Apertura: Estudiantes de la Plata vs. Racing Club Ignacio Amiconi - FOTOBAIRES

Con esos presentes tan contrapuestos, el inicio del partido tuvo mucho de lógico: Estudiantes intentó asumir el protagonismo principal, mientras que Racing apeló a achicar las líneas entre sus cinco defensores, tres mediocampistas y dos delanteros, con el propósito de cortar e intentar salir rápidamente con envíos largos.

El Pincha dejaba abierto sobre el extremo izquierdo a Edwuin Cetré, el más veloz y desequilibrante, para jugar mano a mano con Gastón Martirena, cuyo nivel se desplomó desde el año pasado y profundizó esa lógica en esta temporada. Con ese aliciente, los primeros dos mano a mano entre ambos reflejaron esa situación: Martirena calculó mal en el primero, donde le jugaron una pared mediante la cual Cetré se escapó a sus espaldas, mientras que en el segundo le hizo una falta y dejó el carril libre para la proyección de Tomás Palacios.

El local, aunque mostraba intención, carecía de claridad para jugar ante el ordenado Racing, que con el paso de los minutos también comenzó a manejar la pelota. Pese a la baja de Alan Forneris, quien estaba haciendo un correcto partido y fue reemplazado por una lesión (sería de rodilla) por Bruno Zuculini, a los 26 minutos. En esa paridad, Racing tuvo un centro que no llegó a conectar Matías Zaracho y, después, una chance clarísima de Adrián Martínez: el 9, mano a mano luego de un envío desde el fondo, le pegó muy mal de derecha y la pelota se fue –cruzada- muy lejos del palo derecho de Fernando Muslera.

Torneo Apertura: Estudiantes de la Plata vs. Racing Club Ignacio Amiconi - FOTOBAIRES

Después de un primer tiempo sin grandes emociones, lo que favorecía el plan de Racing, Estudiantes tomó una actitud más ofensiva y se plantó en el campo de la Academia, que con el paso de los minutos se paraba más cerca de Facundo Cambeses. Una patriada de Leandro González Pirez, quien cruzó el terreno disputando y ganando la pelota, derivó en un pase a Facundo Farías, quien dejó solo a Guido Carrillo: el capitán, de frente al arco, definió por arriba del travesaño.

Más tarde Cetré, con un remate estupendo que se clavó en el ángulo superior izquierdo de Cambeses, hizo delirar a los miles de hinchas presentes en el estadio, pero una posición adelantada previa dejó sin efecto lo que hubiera sido el 1-0. Racing, cuya calidad de recambio podía ser un problema para pensar un partido de 120 minutos, golpearía cuando casi no quedaba margen para reaccionar: con un tiro de esquina desde la derecha, al segundo palo, Santiago Sosa ganó en las alturas y mandó la pelota al fondo de la red, ante la atónita mirada de Muslera, de flojo cálculo.

Con el apremio del tiempo, Estudiantes no llegó ni a poner en apuros a Racing, que en su momento más difícil se llevó un triunfazo que lo deja en carrera para soñar en un año que fue de pesadillas. En cuartos de final no habrá clásico de Avellaneda, producto de la eliminación de Independiente. Central, verdugo del Rojo, será el próximo desafío de la Academia de Costas.