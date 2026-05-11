La prelista de la Argentina para el Mundial 2026: uno por uno, los convocados por Scaloni

La Selección Nacional envió hoy la lista preliminar de los futbolistas que podrán participar del Mundial de Fútbol 2026 y, aunque no se trata de los nombres definitivos, es una parámetro de las preferencias del cuerpo técnico, con miras a la competencia que comienza en la segunda semana de junio.

La FIFA recibió la prelista enviada por el cuerpo técnico nacional Chris Carlson - AP

A continuación figuran todos los nombres de los futbolistas anotados, con los datos de sus respectivos clubes y la posición en la que juegan:

Arqueros:

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

Santiago Beltrán está incluido en la lista preliminar de futbolistas X @RiverPlate

Defensores:

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

MARCOS SENESI - Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA - River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS - Racing Club

Zaid Romero integra la prelista de la Selección Ignacio Amiconi/Fotobaires

Volantes:

MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

ALAN VARELA - FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

TOMÁS ARANDA - Boca Juniors

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

LIONEL MESSI - Inter de Miami

FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ - AS Roma

Franco Mastantuono figura en la prelista enviada por Scaloni Manuel Cortina

Delanteros:

NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907

THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid

NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea

CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica

SANTIAGO CASTRO - Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio