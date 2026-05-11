La prelista de la Argentina para el Mundial 2026: uno por uno, los convocados por Scaloni
El cuerpo técnico hizo llegar a la FIFA el listado ampliado con los posibles jugadores que irán a la competencia internacional
- 3 minutos de lectura'
La Selección Nacional envió hoy la lista preliminar de los futbolistas que podrán participar del Mundial de Fútbol 2026 y, aunque no se trata de los nombres definitivos, es una parámetro de las preferencias del cuerpo técnico, con miras a la competencia que comienza en la segunda semana de junio.
A continuación figuran todos los nombres de los futbolistas anotados, con los datos de sus respectivos clubes y la posición en la que juegan:
Arqueros:
EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
FACUNDO CAMBESES - Racing Club
SANTIAGO BELTRAN - River Plate
Defensores:
AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
GONZALO MONTIEL - River Plate
NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
MARCOS SENESI - Bournemounth
LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
GERMÁN PEZZELLA - River Plate
LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
ZAID ROMERO - Getafe CF
FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
MARCOS ACUÑA - River Plate
NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
GABRIEL ROJAS - Racing Club
Volantes:
MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
ANÍBAL MORENO - River Plate
MILTON DELGADO - Boca Juniors
ALAN VARELA - FC Porto
EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
LIONEL MESSI - Inter de Miami
FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
MATÍAS SOULÉ - AS Roma
Delanteros:
NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
- 1
El día llegó: Faustino Oro será gran maestro a los 12 años y pone a Argentina en el gran escenario mundial
- 2
Faustino Oro, gran maestro: hasta dónde puede llegar el genio argentino del ajedrez
- 3
Así quedó el cuadro femenino de octavos de final del Masters 1000 de Roma 2026
- 4
Paulo Dybala fue tajante sobre su posible regreso al fútbol argentino: “Me faltan dos partidos”