Cristian Pavón. Se abstuvo de declarar por la acusación de “abuso sexual con acceso carnal”

CÓRDOBA.- Cristian Pavón, el jugador de Boca imputado por la Justicia de Córdoba de abuso sexual con acceso carnal, se adelantó a la citación que tenía para mañana y se presentó hoy en los Tribunales de Alta Gracia, donde se abstuvo de declarar. El futbolista llegó al despacho del fiscal Alejandro Peralta Otonello, quien lleva la causa, junto con sus abogados defensores.

A partir de la presentación del jugador, su defensa puede acceder al contenido y las actuaciones judiciales del expediente. El Fiscal, por su parte, seguirá con la investigación, la recepción de declaraciones testimoniales y la realización de pericias. Pavón, por el momento, no puede salir del país sin autorización de la Justicia y, ante su pedido formal de cambio de domicilio a otro país, la Fiscalía estableció que debe acreditar “motivos y razones”.

La denunciante de Pavón es Marisol Doyle, quien se presentó ante la Justicia a fines del año pasado pero hizo público el hecho en enero de 2021 en sus redes sociales. La joven es de Anisacate, al igual que el jugador y su familia. Ante la Fiscalía describió que en una fiesta, el 1° de noviembre de 2019, él la había abusado; el hecho fue caratulado como “abuso sexual con acceso carnal”.

La acusación aportó al expediente “videos, chats y audios de teléfonos celulares”. Pavón hizo una contradenuncia por presunta “extorsión”.

“Sólo deseo que la Justicia sea justa, porque lo que esta persona hizo conmigo no tiene nombre. Un año de sufrimiento. Un año para fortalecerme. No voy a tener piedad como vos, no la tuviste conmigo”, escribió Doyle en enero en su Instagram en un posteo en el que estaba la foto del delantero.

En algunas entrevistas periodísticas, la chica contó que vivió un “calvario” y señaló que, si se tomó un tiempo para denunciar, fue porque estaba “en una situación de rehabilitación”. Y agregó: “Había caído en un pozo depresivo, decepcionada totalmente por una situación que había atravesado”. Sostuvo que el hermano de Pavón, Federico, conocía lo ocurrido. Que ella fue a la fiesta organizada por amigos como una “bienvenida” para el futbolista.

“Supuse que iba a ser tranqui, normal. Pero me encontré con una situación totalmente distinta. Una cabaña que se iluminaba solo con las luces de un parlante, donde ocurrían hechos que para mí no son normales. Relaciones entre chicos y chicas, algunas consentidas y otras, no. Yo soy hincha de Boca, y Pavón es un jugador al que yo admiraba. Jamás creí que iba a pasar lo que pasó”, indicó.

A Pavón la Justicia le impidió salir del país sin autorización después de que el abogado de Doyle, Luciano Bartolomé Bocco, sostuviera: “Existen vehementes indicios de peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación”. Agregó que “resulta de vital importancia la permanencia del futbolista a los fines de la tramitación de la presente causa”.

La defensa de Pavón la ejercen los letrados Gabriel y Gerard Gramática Bosch y Débora Ruth Ferrari, quienes emitieron un comunicado en enero en el que calificaron de “falsa” la denuncia y relataron que el jugador “se presentó espontáneamente ante la Fiscalía competente, se puso a disposición del Sr. Fiscal para colaborar con la investigación y demostrar su inocencia”. No volvieron a hablar.