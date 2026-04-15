Deportivo Riestra no pudo en Brasil: perdió con Gremio por la Copa Sudamericana

Cuatro minutos restaban para cumplirse el tiempo reglamentario y el hastío se apoderaba de los torcedores de Gremio. La expulsión del argentino Juan Nardoni, en el inicio del segundo tiempo, y las pocas ideas para destrabar el partido alimentaban la negatividad. El Tricolor avanzó, aun despreocupado de Vinicius, que estaba tendido en el suelo cerca del área rival. El colombiano José Enamorado desbordó por la franja derecha y lanzó la pelota al área, donde el ghanés nacionalizado belga Francis Amuzu conectó de derecha: la pelota viajó al ángulo superior izquierdo del arco que defendió Ignacio Arce, la figura del juego y el hombre que esperanzaba a Riestra. Los murmullos se convirtieron en desahogo en los Gaúchos, mientras que la decepción se apoderó del Malevo, que no logró resistir en su primera presentación internacional fuera del país.

El vuelo de Gabriel Obredor ante la marca de Erick Noriega y la mirada de Martin Braithwaite; Riestra se quedó vacío en su visita a Porto Alegre SILVIO AVILA - AFP

El nuevo ciclo que ensaya Riestra, después de despedir a Gustavo Tatagua Benítez y contratar a Guillermo Duró -dirige por tercera oportunidad al club de Villa Soldati- no arranca y en la experiencia internacional llamativamente las mejores piezas ofensivas empiezan desde el banco de los suplentes: lesionado Alexander Díaz, el goleador Jonatan Herrera y Antony Alonso estuvieron entre los relevos, aunque solo el segundo tuvo acción en el Arena do Gremio. El actual proceso del Malevo apenas cumple su tercer partido, pero no conoce el triunfo y, además, no sabe de goles a favor: empató 0 a 0 con Palestino y cayó con Gremio 1 a 0 en la Sudamericana; perdió 1 a 0 con Instituto por la Liga Profesional.

La derrota golpea, porque el empate estaba a tiro y era un premio para la resistencia. Riestra no se refugió, aunque el esquema 5-4-1 daba señales de la idea era bloquear los intentos de Gremio y salir de contraataque. El faro ofensivo era Gabriel Obredor, una de las múltiples incorporaciones que llevan el sello del Malevo: de 29 años, se sumó desde Villa Mitre (Bahía Blanca), que juega el torneo Federal A. El gigante de 1,93m era un Llanero Solitario en el estadio que se inauguró en 2012 y fue sede de la Copa América 2019. Un remate de Gonzalo Flores, desde fuera del área, fue la primera aproximación de Riestra sobre el arco del exPalmeiras, Weverton.

Patricio Madero intenta desbordar a Arthur Melo: Riestra jugó para bloquear a Gremio, que desató el nudo en el final SILVIO AVILA - AFP

Tampoco Gremio es el equipo poderoso y con múltiples figuras de años atrás: la conquista de la Copa Libertadores en 2017 ya empieza a desdibujarse; pasó una década de la última Copa do Brasil y tres décadas del último Brasileirao. Es un club que se está reconstruyendo, después de descender en 2021. Además de Nardoni, que vio la tarjeta roja, y Cristian Pavón, aquel juvenil que se destacó en Talleres y que compró Boca, que le puso una cláusula de 50 millones de dólares; fue parte del plante de la selección en el Mundial de Rusia 2018.

El cordobés, de 30 años, se sumó hace dos temporadas a Gremio. Lejos de aquel nivel con el que se destacó en Boca, era una de las piezas que estaba en venta en el mercado de pases. El entrenador Luís Castro reinventó al wing, que había perdido el puesto, como lateral derecho. Explotar la velocidad y la potencia, la meta. Aceptó el desafío y tiene el rodaje que había perdido: no estuvo en el estreno con derrota ante Montevideo City Torque, pero completó todo el partido con Riestra. Además, acumula siete encuentros consecutivos en el Brasileirao. En esa posición se consagró campeón del Gaúcho 2026, después de superar en el clásico a Inter, de Porto Alegre.

Gabriel Obredor remata ante la presencia de Gabriel Mec: el ciclo de Duró en Riestra no conoce de triunfos ni de goles a favor SILVIO AVILA - AFP

La popularidad de Pavón fue de menor a mayor entre los hinchas. “Gremio gana un jugador polivalente, con sentido de la misión, ambicioso y decidido. Admiro a la gente trabajadora y honesta”, dijo hace un tiempo Luís Castro, el hombre que le propuso la reinvención. Con Riestra, fue por pasajes el dueño de la pelota parada, otra responsabilidad que adquirió en el equipo.

El resumen de la derrota de Riestra

Riestra llevó el juego a su estilo y Gremio lo sintió: en el primer tiempo, los brasileños recién tuvieron su primera oportunidad en el final, con un remate de Gabriel Mec, que tras rozar en un defensor provocó el vuelo de Arce. El arquero tuvo su mejor intervención en el segundo episodio, tras un disparo de Amuzu -una de las tres modificaciones que ejecutó el Tricolor en el entretiempo, junto al ghanés ingresaron Enamorado y Arthur Melo-: después de manotear la pelota, el balón se estrelló en el travesaño.

Riestra espiaba el empate, pero Gremio tenía otros planes. Como los tuvo el entrenador Luís Castro para Pavón.