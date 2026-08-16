Cristiano Ronaldo aseguró que podría retirarse la próxima temporada: “Probablemente este sea mi último año”

Cristiano Ronaldo avivó los rumores sobre sus planes de retiro luego de afirmar que el ‌próximo ⁠año será probablemente el último de su carrera como jugador. A los 41 años, el capitán de la selección portuguesa es ⁠uno ⁠de los futbolistas más premiados de todos los tiempos, ya que ​ganó importantes trofeos con el Manchester United, el Real ‌Madrid, la Juventus y su actual club, ​el Al-Nassr, desde que ​debutó como profesional con el Sporting en 2002.

El delantero, cinco veces ganador del Balón de Oro, no pudo añadir un título mundial a su lista de éxitos después de que Portugal quedara fuera en el torneo de este ​año, lo que dejó al mayor premio de este deporte ausente de su ⁠vitrina de trofeos. “Probablemente este sea mi último año en el fútbol, y quiero dejar ‌un legado espectacular”, dijo a la revista Vogue en una entrevista publicada este domingo.

El delantero marcó 976 goles con los clubes y la selección a lo largo de una carrera que abarca más de dos décadas. “Tengo tantas cosas que ‌me mantienen ocupado que me resulta difícil quedarme solo con una. Como ⁠el fútbol podría dejar un gran vacío, hay que ocupar ‌el tiempo de diversas formas, no solo de ⁠una”, dijo.

Ronaldo ganó cinco veces el prestigioso Balón de Oro ALEX SLITZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Y también divertirme más, viajar más, ⁠ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que me gané, de lo que nos ganamos. Porque, al fin y al cabo, fueron 25 ‌años con mucho sacrificio”, agregó.

Mientras tanto, Ronaldo —quien recientemente se casó con su pareja, la modelo e influencer argentina Georgina Rodríguez— ​seguirá jugando esta temporada en el Al-Nassr, club de la Liga Profesional de Arabia Saudita, mientras se acerca al hito de los 1000 goles en su carrera.

Cristiano Ronaldo le envió su apoyo a Lionel Messi tras el posteo por la muerte de su padre (Fuente: Archivo LN)

“Quiero seguir disfrutando de lo que he ganado, de lo que hemos ganado. Al final y al cabo han sido 25 años con mucho sacrificio”, afirmó el jugador que se convirtió en la contracara de Lionel Messi, él defendiendo en su momento los colores de Real Madrid; el crack argentino con la de Barcelona.

Con Portugal, CR7 conquistó la Eurocopa en 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025, pero se frustró recientemente en el Mundial 2026, llegando hasta octavos de final, al caer ante España.

Después de esa experiencia se dispone a reincorporarse al Al Nassr saudita, club en el que juega desde principios de 2023, para la nueva temporada de la Saudi Pro League.

La boda con Georgina

Mientras se preparaban para el inicio de la temporada, el martes pasado Ronaldo y Rodríguez se convirtieron en marido y mujer luego de más de 10 años de noviazgo. El equipo de relaciones públicas que representa al portugués definió la ceremonia como “un momento privado e íntimo al que asistieron sus cinco hijos (Alana Martina y Bella Esmeralda, de ocho y cuatro años, respectivamente, y Cristiano Jr., Eva y Mateo, los otros tres que el futbolista tuvo por subrogación de vientre)”.

La ceremonia se celebró en Cascais, una localidad costera del oeste de Portugal cerca de la capital, Lisboa, tal como informó Brunswick Group en el anuncio. Asimismo, la pareja publicó una foto en sus cuentas de la red social Instagram en la que mostraron sus anillos.

En un primer momento había especulaciones acerca de que la boda se celebraría en Lisboa. Luego se dijo que sería en Funchal, en la isla de Madeira, de donde es oriundo el futbolista, lo que dio lugar a que cientos de curiosos se congregasen en la catedral sin éxito.

Con información de Reuters y AFP