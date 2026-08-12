De Cristiano Ronaldo a Lionel Messi: “Un abrazo enorme en estos duros momentos, Leo, mucha fuerza”

Este miércoles, Lionel Messi publicó en Instagram un mensaje tras la muerte de su padre, Jorge Messi, quien falleció el pasado sábado tras una larga enfermedad, según pudo confirmar LA NACION. En el sentido posteo que hizo el futbolista en sus redes, se destacó el comentario de Cristiano Ronaldo, su gran rival por años en el Real Madrid y la selección portuguesa. Pese a esa rivalidad, el delantero expresó todo su apoyo hacia Lionel Messi en este difícil momento.

Messi despidió a su papá con una emotiva carta

Apenas unos minutos después del posteo de Messi, Cristiano Ronaldo, contestó: “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”. De inmediato cosechó millones de Me Gusta y más de 10.000 comentarios. “Lloro, hermoso”, le escribió la reconocida cuenta de fútbol Juez Central.

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Messi

Otros deportistas, exfutbolistas y futbolistas, sumado a equipos de fútbol en los que estuvo Lionel Messi como el Barcelona, se sumaron a los mensajes de apoyo y fuerza. Desde David Beckham hasta La Sole y Marley, todos quisieron saludar y acompañar al capitán de la selección: “Estamos contigo y tu familia, Leo, siempre”, escribió el exjugador de Inglaterra y dueño de Inter Miami.

Soledad Pastorutti con Leo Messi (AP Photo/Jorge Saenz) Jorge Saenz - AP

Soledad Pastorutti no se guardó ninguna palabra y fue sincera: “Leo querido, me hiciste llorar mucho con tus palabras. Como dice un gran amigo, cuando se nos va alguien muy querido morimos un poco nosotros también... la vida es eso... tu papá tuvo la dicha de ser tu compañero, confiar y verte triunfar y se fue con la certeza de saberte un gran ser humano... el dolor es grande pero el amor es más fuerte, te queremos”.

El mensaje de La Sole para Lionel Messi tras la carta abierta a su papá

La carta completa de Lionel Messi a su papá

Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final, así podías viajar.

La carta de Leo Messi para su papá, Jorge (Foto: Instagram/@leomessi)

Cada vez que terminaba un partido, esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué, creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

La carta de Leo Messi para su papá, Jorge (Foto: Instagram/@leomessi)

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí...

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo.

Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

Te amo, pa.