Cristiano Ronaldo, eje de una polémica: no le cobraron el gol del triunfo para Portugal ante Serbia, lo amonestaron y terminó tirando su cinta del capitán al piso

Portugal empató 2-2 en su visita a Serbia, este sábado en la segunda jornada del grupo A de clasificación europea para el Mundial de Qatar 2022, un encuentro en el que los lusos perdieron una ventaja de dos goles y en la última acción pudieron llevarse la victoria, pero la ausencia del VAR lo impidió tras una polémica jugada que protagonizó Cristiano Ronaldo.

La actual campeona de Europa llegó al descanso con dos goles de ventaja, ambos anotados de cabeza, en jugadas casi calcadas, por el delantero del Liverpool Diogo Jota (11 y 36). Pero cuando Portugal parecía que no iba a tener tantos problemas como en su debut en este clasificatorio -venció por 1-0 a la modesta Azerbaiyán-, Serbia reaccionó en el segundo tiempo y logró empatar, con tantos de Alexander Mitrovic, de cabeza (46) y de Filip Kostic, culminando una contra (60). El castigo pudo ser mayor para la selección portuguesa, que quedó noqueada por los dos goles serbios y que podría haber encajado más de no ser por una gran atajada de Anthony Lopes a disparo de Mitrovic (55).

El serbio Nemanja Gudelj y el portugués Cristiano Ronaldo luchan por el balón durante el partido de clasificación del grupo A para la Copa Mundial 2022 entre Serbia y Portugal en el estadio Rajko Mitic en Belgrado, Serbia, este sábado. Darko Vojinovic - AP

La selección de Fernando Santos se mostró sin ideas en ataque en el tramo final: la imagen de ese desconcierto fue un disparo lejano de su estrella Cristiano Ronaldo, que se marchó muy desviado (75). Y Serbia, después de igualar una desventaja de dos goles, se conformó con el empate, sobre todo cuando se quedó en inferioridad por la expulsión de Nikola Milenkovic (90+2).

El partido acabó no obstante con la jugada polémica en la que Cristiano Ronaldo superó la salida del arquero Marko Dmitrovic y Stefan Mitrovic sacó la pelota cuando claramente había traspasado la línea de gol... pero el árbitro holandés Danny Makkelie no lo vio, su asistente tampoco y el VAR no se utiliza en esta fase clasificatoria, por lo que el tanto no subió al marcador.

El gol que no le cobraron a Cristiano Ronaldo

Las protestas le costaron a Ronaldo la tarjeta amarilla: el delantero se retiró de la cancha visiblemente molesto y arrojando al suelo el brazalete de capitán.

Portugal deberá olvidarse de este incidente pronto, ya que el martes visitará a Luxemburgo, que este sábado dio la gran sorpresa al vencer a Irlanda en Dublín por 1-0. Serbia y Portugal lideran el grupo A con 4 puntos, seguido por Luxemburgo (3).

Lo mejor del partido

LA NACION