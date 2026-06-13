Cumbre de cracks: las leyendas brasileñas que alentaron al Scratch en su debut mundialista

A 24 años de la última consagración de Brasil en un Mundial, varios de los campeones de esa edición disputada en 2002 en Corea-Japón decidieron hacerse presentes en el estadio MetLife de Nueva Jersey para mostrar su apoyo a la nueva selección brasileña ante Marruecos.

Durante el primer tiempo, la transmisión internacional mostró que Roberto Carlos, Ronaldo Nazario y Ricardo Kaká se encontraban juntos en un palco, una imagen que generó mucha emoción entre los amantes del fútbol. Además, en la previa se pudo observar que Ronaldinho iba rumbo al estadio, aunque no apareció durante el partido.

Roberto Carlos, Ronaldo y Kaká, campeones con Brasil en 2002

Otro que se mostró en redes sociales fue Marcelo Vieira, quien fue a ver el encuentro junto al francés Paul Pogba. Es importante remarcar que, contrario a los otros jugadores mencionados, el volante que ganó el Mundial 2018 sigue activo en el fútbol y actualmente integra el plantel de AS Monaco de la Ligue 1.

Marcelo llegó al MetLife junto a Pogba

Y este no fue el único francés campeón del mundo que se encontró con Marcelo, sino que luego apareció una imagen en la que se lo pudo ver con Zinedine Zidane, quien levantó el primer Mundial con Francia en 1998. En este caso, compartieron su carrera cuando “Zizou” fue el entrenador de Real Madrid, donde ganaron tres veces consecutivas la UEFA Champions League.

Zidane y Marcelo, una imagen que conmueve a los seguidores de Real Madrid X (@presstvsports)

Los otros famosos que fueron al estadio

Además de las estrellas brasileñas, otros famosos quisieron ser parte del evento de la jornada de este sábado. Ese fue el caso de Tom Brady, que luego apareció en la transmisión con su hija Vivian Lake Brady, y Travis Scott, que también fue parte del partido al festejar el gol de Vinícius Júnior para el 1 a 1 parcial. Ambos compartieron un momento en la previa junto a Neymar Jr., quien no llegó a recuperarse de su lesión y se perdió esta primera fecha.