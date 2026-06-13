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Sin poder jugar, Neymar Jr. se robó la atención de las celebridades internacionales en el partido de Brasil vs. Marruecos

Desde el banco de suplentes, el delantero del Santos fue uno de los más ovacionados del estadio y tuvo una charla muy distendida con Tom Brady y Travis Scott

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Neymar con Tom Brady y Travis Scott en el debut de Brasil
Neymar con Tom Brady y Travis Scott en el debut de Brasil

Brasil inició su camino mundialista frente a la complicada Marruecos y los flashes del partido no se los llevaron los jugadores en la cancha, sino un protagonista afuera de la línea de cal: Neymar Jr. El delantero se perdió el primer partido por lesión, pero su presencia generó una gran conmoción en los asistentes, ya que varias celebridades estadounidenses quisieron ir a saludarlo.

Al entrar al estadio de New Jersey, Neymar llamó la atención de todos los fotógrafos y hasta recibió la ovación de los hinchas brasileños que estaban presentes. Luego, el crack recibió el saludo de dos estrellas: la leyenda de la NFL, Tom Brady, y el cantante de rap Travis Scott. Los tres compartieron una charla distendida en la previa al encuentro.

Travis Scott con la remera de Brasil en el Mundial
Travis Scott con la remera de Brasil en el Mundial

Uno de los datos que más comentaron los usuarios en las redes sociales fue que Travis Scott estaba con una camiseta de Brasil, lo que demostró la buena onda que lo une con Ney; además, celebró el primer gol verdeamarelo. El encuentro entre ambos fue efusivo y lleno de risas.

Más allá de que no pudo jugar con sus compañeros dentro del campo, Neymar Jr. se mantuvo cerca del grupo, arengándolos desde afuera antes del debut. El jugador del Santos es uno de los referentes del plantel que dirige Carlo Ancelotti, por lo que su voz es muy escuchada por el equipo. Además, es una celebridad a nivel internacional, por lo que cuando entra a cualquier estadio, todos giran para verlo, incluso las estrellas estadounidenses.

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