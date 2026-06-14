Curazao sorprendió a Alemania con un gol y estallaron los memes

Alemania y Curazao se enfrentan este domingo por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026 y la disparidad entre las dos selecciones es lo más comentado por los usuarios en internet. La selección alemana, cuatro veces ganadora del torneo, impuso condiciones desde el primer minuto del partido, generando una catarata de memes en las redes sociales. Sin embargo, Curazao sorprendió a todos con el empate.

En la previa, Alemania aparece como amplia favorita. El conjunto europeo llega con una base consolidada y varios futbolistas jóvenes de gran calidad, como Musiala y Wirtz. Esta calidad la impusieron desde el arranque: a los 6 minutos, el mediocampista Felix Nmecha puso el 1 a 0 con un golazo.

La alegría de los alemanes duró poco. Mientras parecía que se encaminaban hacia una goleada en los primeros minutos del partido, una contra de Curazao empató el partido. Liviano Comenencia les dio el 1 a 1 parcial.

Cerca del final del primer tiempo, Alemania quebró la resistencia de Curazao y puso el 2-1 de pelota parada. Un centro perfecto de Brown apareció en lo alto del área chica Nico Schlotterbeck para marcar el segundo y sacarse la presión del empate de su rival. En la última jugada del primer tiempo, Alemania amplió a 3-1 con un gol de penal de Kai Havertz.

Para los alemanes, el objetivo es arrancar con una victoria que los encamine rápidamente hacia los octavos de final. Del otro lado, Curazao vive un momento histórico, ya que disputa su primera Copa del Mundo con la ilusión de convertirse en una de las sorpresas del torneo.

Los mejores memes y reacciones del gol de Curazao a Alemania

Curazao se lo empató a Alemania y estallaron los memes

CURAZAO EMPATA CON ALEMANIA pic.twitter.com/fongEj8A86 — Cafundo (@facunddono) June 14, 2026

CURAZAO LE METIÓ GOL A ALEMANIA, QUE VIVA LA PELOTITA, QUE VIVA EL FÚTBOL. pic.twitter.com/WxXPTRv1te — Lic Pendejadas Mundialista (@tuiteotonterias) June 14, 2026

Golazo del Alemania. No parece que Curazao se vaya a ir con pocos goles. pic.twitter.com/SoBN4u6qs6 — Billy (@BillxBustamante) June 14, 2026

El técnico de Alemania es Gago pic.twitter.com/udb93dkfmQ — Sol 🫧 (@soledelapipol) June 14, 2026

Y llega el primer gol de Alemania.



Será un largo día para Curazao.#GERCUW pic.twitter.com/5tfNeOGAI5 — Lucy (@__LucyBell) June 14, 2026

Golazo de Alemania bruh pic.twitter.com/rkhi4ilaY8 — El Setup de Mario MDP (@burberry_nor) June 14, 2026

puse solo 4-0 Alemania pic.twitter.com/tb3S6HoGAd — all the phonies have blown my mind (@ExeMontiel2915) June 14, 2026

Se hicieron presentes varios hinchas de Curazao a ver el debut (Foto: X)

Curazao le hizo un gol a Alemania y estallaron los memes

Yo cada vez que abro el prode para ver mi clasificación ☠️pic.twitter.com/xdU9EidKDF — La Bombotuitera! ⭐⭐⭐ (@LaBombotuitera) June 14, 2026