Alemania vs. Curazao, en vivo por el Mundial 2026: minuto a minuto del partido
El choque se disputa en la ciudad de Houston, en Estados Unidos; el país caribeño juega su primera Copa del Mundo
18' PT Primera acción de riesgo de Curazao
La presión de Curazao en la salida de Alemania tuvo sus frutos, robó la pelota Livano Comenencia y encabezó un ataque que terminó con un remate de media distancia de Leandro Bacuna.
13' PT Muy cerca con Wirtz
La selección de Alemania domina por completo el desarrollo y busca sin detenerse extender el marcador. Por el momento no puede convertir el segundo, pero estuvo muy cerca con un bombazo de derecha de Florian Wirtz que se fue muy pegada al palo izquierdo del Eloy Room.
8'PT Alemania va por más y se salva Curazao
Alemania mueve la pelota en ofensiva y Curazao no puede encontrar la pelota. Después de una habilitación de Musiala tomó la pelota Felix Nmecha que sacó un bombazo de derecha que se fue muy cerca del palo derecho del arco del equipo caribeño-
6' Pt. Golazo de Alemania
Espectacular combinación de Alemania, con Florian Wirtz asistiendo a Felix Nmecha que sacó un derechazo perfecto para acomodar la pelota junto al palo izquierdo de Eloy Room.
5 MINUTOS Y ALEMANIA MARCÓ EL PRIMER GOL— DSPORTS (@DSports) June 14, 2026
Felix Nmecha abrió el marcador para los Teutones en su debut ante Curazao.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AGfx45c7VO
Comenzó el partido
Los dos equipos ya están en acción y Alemania salió a presionar alto para tratar de golpear rápido al equipo caribeño que va a cada pelota con toda la furia.
Ya suenan los himnos
Las selecciones están dentro del campo de juego y ya suenan los himnos de los dos equipos. En minuto comienza la acción en el Grupo E con el duelo entre Alemania y Curazao.
Cómo llegan Alemania y Curazao
La selección de Alemania, tetracampeón del mundo, buscará dejar atrás las eliminaciones en la primera ronda en Rusia 2018 y Qatar 2022. En los amistosos previos al debut, goleó a Finlandia con un 4 a 0 en Mainz y se impuso frente a Estados Unidos por 2 a 1, en Chicago. De otro lado estará Curazao, el elenco caribeño que disputará su primera Copa del Mundo luego de completar una campaña invicta en las eliminatorias de CONCACAF. En la previa fue goleado por Escocia por 4 a 1 y se impuso a Aruba por 4 a 0.
La felicidad de Curazao
El plantel de Curazao está disfrutando de estar en la Copa del Mundo y en sus redes sociales subió un video de cómo viven cada momento en la ciudad de Houston, donde debutarán contra Alemania. Incluso, en Youtube, publicaron un video con el título “Inside The Blue Wave”, contando la intimidad del plantel.
Los once de Curazao
Así formará la selección de Curazao para el primer paso en el Mundial: Eloy Room; Sherel Floranus, Jurien Gaari, Armando Obispo, Riechedly Bazoer y Deveron Fonville; Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna y Juninho Bacuna; Jürgen Locadia.
🇨🇼 Our starters for today #TheBlueWave #Curaçao pic.twitter.com/PmrHAJfxVu— Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) June 14, 2026
La formación de Alemania
Esta es la formación de la selección de Alemania para el debut en la Copa del Mundo: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck y Nathaniel Brown; Felix Nmecha y Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala y Florian Wirtz; Kai Havertz.
En qué estadio jugarán Alemania vs. Curazao
Este domingo desde las 14 (hora argentina), la selecciones de Alemania y Curazao se enfrentan en el partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026. El partido se disputará en el NRG Stadium (conocido como Estadio Houston durante la Copa del Mundo) ubicado en la ciudad de Houston, Texas.
Nuevo formato de juego
El formato de juego se modificó y se deben disputar ocho partidos para llegar a la gloria máxima, contra los siete que se necesitaban anteriormente.
En la primera etapa los equipos se enfrentarán todos contra todos a una ronda (tres duelos cada uno) y los dos líderes de cada zona más los ocho mejores terceros entre todas avanzarán a los 16avos de final, el cruce de eliminación directa que se añadió. Desde entonces, se irán eliminando hasta las semifinales, de las que decantarán los dos conjuntos que competirán por el título y los dos que pelearán por el tercer puesto.
Hora, TV y dónde ver online Alemania-Curazao
El encuentro, que cuenta con el arbitraje del marroquí Jalal Jayed, se disputa en el NRG de Houston, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSportsy el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
Primer partido de la jornada
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Alemania y Curazao por el Grupo E del Mundial 2026.
Seguí leyendo
Gran actuación. Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Barcelona Cataluña de la Fórmula 1 2026
Pausa de hidratación. Qué es el cooling break y por qué paran durante tres minutos en los partidos del Mundial 2026
Pocas opciones. Por dónde se puede ver en vivo Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026
- 1
Cómo fue la sesión de fotos y videos oficiales de la selección argentina: risas y bromas en un clima distendido
- 2
El hijo de Zidane, la máscara y el particular duelo que protagonizará con Dibu Martínez en Argentina vs. Argelia
- 3
Uruguay vs. Arabia Saudita, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 4
Agenda de TV y streaming del domingo: Alemania y Países Bajos en el Mundial, Colapinto en Barcelona y Le Mans