El expresidente de Boca generó polémica por sus comentarios sobre el partido que no se jugó en el Monumental

El expresidente de BocaJuniorsDaniel Angelici rompió el silencio en el programa "Presión Alta" de TyC Sports y aseguró que el plantel dirigido por Guillermo Barros Schelotto en diciembre de 2018, cuando el equipo Xeneixe se enfrentó a River en la final de la Copa Libertadores, estaba en condiciones y debió haber jugado la revancha en el estadio Monumental a pesar de los ataques al micro del plantel.

"Yo hubiera jugado, pero el cuerpo técnico y los jugadores no quisieron", dijo el empresario, quien perdió las elecciones presidenciales en Boca a manos de Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme.

Ante esta afirmación, propios y extraños reaccionaron en las redes sociales culpándolo por aquella decisión de postergar el segundo partido de la final. También estallaron las burlas de los hinchas de River, a poco más de cumplirse dos años de la consagración en Madrid con la dirección de Marcelo Gallardo.

A su vez, el expresidente Xeneixe señaló sobre aquellos disturbios a la salida del Monumental: "El cuerpo médico de la Conmebol autorizó a darles una droga que estaba prohibida. Los jugadores me dijeron que no podían jugar, que estaban hechos mierda. Hubo un mal operativo. No había maderas donde siempre había. Algunos lagrimeaban y otros tenían el ojo lastimado, como Pablo Pérez".

Los comentarios de los internautas en respuesta a los dichos de Angelici, entre otras cosas, criticaban su gestión en Boca y algunos simpatizantes del Millonario se burlaban de lo expresado por el empresario, publicaban las canciones de cancha que se cantaron en tal contexto y hasta alguno se animó a calificarlo, de forma irónica, como "el mejor presidente de la historia de River".

Los usuarios de Twitter también apuntaron contra él por sus declaraciones sobre la imposibilidad de ampliar la Bombonera y su alusión hacia el rol de los árbitros al manifestar: "Nunca me metí con ningún arbitraje".

