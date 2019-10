El asado de Osvaldo con las boletas oficialistas

Daniel Osvaldo, a los 33 años, ya no juega más al fútbol. Pudo haber sido ídolo de Boca, aunque desaprovechó la oportunidad y terminó peleado con el DT de entonces, Guillermo Barros Schelotto, del que se burló en algunas ocasiones. Pero sobre todo desde su retiro, el ex delantero xeneize, de Juventus y la selección de Italia no paró de generar polémica, casi siempre con su ex pareja Jimena Barón como eje de la discordia.

Hace unos años, Osvaldo empezó a dedicarse full time a su otra gran pasión: la música, como líder y vocalista de Barrio Viejo. Siempre dio la nota con su alto perfil mediático, y ahora volvió a captar la atención a partir de una de sus historias de Instagram: se grabó haciendo un asado utilizando boletas electorales de Juntos por el Cambio, la fuerza política con la que el presidente Mauricio Macri buscará la reelección este domingo, junto con Miguel Angel Pichetto como vice.

"Gracias Mauricio, me vino bárbaro para prender el fuego", se lo escucha decir a Osvaldo en uno de los videos, secundado por las risas de sus amigos. "Mirá cómo agarra. Me vino bárbaro. Agarró al toque", agrega en otra grabación.

Enseguida, las redes sociales estallaron a favor y en contra, otra muestra de la grieta política que domina a nuestro país a horas de las elecciones. Alguna vez, Osvaldo confesó: "Yo me mandé mil errores en mi vida en general. Trataría de no repetir algunos. Soy un tipo raro. No soy fácil. Me cuesta cambiar, pero lo estoy intentando (se ríe). Lo hago por algunos períodos y a veces me sale y a veces no. Soy un chabón con un carácter fuerte, impulsivo y calentón. A su vez, soy sensible, entonces cuando me arrepiento, es peor porque me doy cuenta que no era tan grave el conflicto y que exageré. Pero soy buen pibe".