Masters 1000 de Indian Wells: partidos de hoy y cómo está el cuadro

El Masters 1000 de Indian Wells 2026, el primero de la categoría en esta temporada y que se disputa en el Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos, continúa este jueves con los cuartos de final de de los torneos masculino y femenino. Todos los encuentros se transmiten en vivo a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En el certamen de varones el primer cruce que se desarrolla es Arthur Fils (30°) vs. Alexander Zverev (4°) a las 15 en el estadio 2. En ese mismo escenario, pero desde no antes de las 21, el campeón defensor del certamen, Jack Draper (14°), choca con Daniil Medvedev (13°). Los dos tenistas mejores preclasificados se presentan en la cancha principal: Jannik Sinner (2°) juega desde no antes de las 17 con Learner Tien (25°) y Carlos Alcaraz (1°) hace lo propio con Cameron Norrie (27°) desde no antes de las 23.

Cronograma de los cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Carlos Alcaraz (1°) vs. Cameron Norrie (27°) - Jueves 12 de marzo desde no antes de las 23 en el estadio 1.

Jack Draper (14°) vs. Daniil Medvedev (13°) - Jueves 12 de marzo desde no antes de las 21 en el estadio 2.

Arthur Fils (30°) vs. Alexander Zverev (4°) - Jueves 12 de marzo a las 15 en el estadio 2.

Learner Tien (25°) vs. Jannik Sinner (2°) - Jueves 12 de marzo desde no antes de las 17 en el estadio 1.

El cuadro del torneo masculino de Indian Wells 2026

El cuadro del torneo individual masculino de Indian Wells 2026, con los ocho mejores

Los 10 últimos campeones de Indian Wells

2025: Jack Draper (Gran Bretaña).

2024: Carlos Alcaraz (España).

2023: Carlos Alcaraz (España).

2022: Taylor Fritz (Estados Unidos).

2021: Cameron Norrie (Gran Bretaña).

2020: Cancelado por la pandemia de coronavirus.

2019: Dominic Thiem (Austria).

2018: Juan Martín Del Potro (Argentina).

2017: Roger Federer (Suiza).

2016: Novak Djokovic (Serbia).

2015: Novak Djokovic (Serbia).

Jack Draper, el campeón de Indian Wells 2025, sigue en carrera por el título PATRICK T. FALLON - AFP

En el torneo de mujeres los encuentros también se reparten en los dos estadios principales. Aryna Sabalenka (1ª) se mide con Victoria Mboko (10ª) a las 15 en el escenario N° 1, donde desde no antes de las 21 juegan Jessica Pegula (5ª) vs. Elena Rybakina (3ª). En la cancha 2, en tanto, Linda Nosková (14ª) enfrenta a la sorprendente Talia Gibson (Q) desde no antes de las 17 mientras que, a continuación, lo hacen Elina Svitolina (9ª) vs. Iga Swiatek (2ª).

Cronograma de los cuartos de final del torneo femenino del Masters 1000 de Indian Wells

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Aryna Sabalenka (1ª) vs. Victoria Mboko (10ª) - Jueves 12 de marzo a las 15 en el estadio 1.

Linda Nosková (14ª) vs. Talia Gibson (Q) - Jueves 12 de marzo desde no antes de las 17 en el estadio 2.

Jessica Pegula (5ª) vs. Elena Rybakina (3ª) - Jueves 12 de marzo desde no antes de las 21 en el estadio 1.

Elina Svitolina (9ª) vs. Iga Swiatek (2ª) - Jueves 12 de marzo desde no antes de las 18.30 en el estadio 2.

El cuadro del torneo femenino de Indian Wells 2026

Así está el cuadro del torneo femenino de Indian Wells 2026 WTA

Tabla de campeones de Indian Wells

Rama masculina

Novak Djokovic (Serbia) / Roger Federer (Suiza) - 5

Jimmy Connors (Estados Unidos) / Michael Chang (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) - 3

Lleyton Hewitt (Australia) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Jim Courier (Estados Unidos) / Boris Becker (Alemania) / Roscoe Tanner (Estados Unidos) / Carlos Alcaraz (España) - 2

Rama femenina