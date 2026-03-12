LA NACION
Huracán vs. River, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura

Se enfrentan por la fecha 10, Eduardo Coudet debuta en el banco del Millonario en el Tomás Adolfo Ducó

Kendry Páez titular en el debut de Chacho Coudet en River
Kendry Páez titular en el debut de Chacho Coudet en RiverGonzalo Colini - La Nación

El esquema de Coudet

En los primeros minutos se observa el sistema habitual de Eduardo Coudet: River se dispone con un 4-2-3-1. Kendry Páez se mueve como enganche y principal armador del equipo, y Aníbal Moreno se mete entre los centrales en la salida.

Comenzó el partido

Huracán y River ya juegan en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la fecha 10 del Torneo Apertura. Eduardo Coudet debuta como entrenador del conjunto visitante en un encuentro con aforo reducido en Parque Patricios.

Formaciones confirmadas

Chacho Coudet presentó su primer equipo como entrenador de River, con dos cambios respecto del último encuentro únicamente. El ecuatoriano Kendry Páez será titular como volante en lugar de Juan Fernando Quintero, que irá al banco.

El 11 de River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta (c), Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera y Tomás Galván; Kendry Páez; Ian Subiabre y Sebastián Driussi.

Huracán envalentonado

Huracán buscará seguir haciéndose fuerte de local. Viene de ganarle a Belgrano en Parque Patricios y, tras la victoria en el clásico, ganó dos, empató uno y perdió uno. El equipo dirigido por Diego Martínez se encuentra, de momento, adentro de los clasificados, pero solo un punto lo separa de River.

River queriendo volver a sumar de tres

River visita a Huracán en Parque Patricios en un contexto particular: con nuevo entrenador que debuta, pero necesitado de ganar. Viene de empatar con Independiente Rivadavia, también como visitante, y apenas suma 11 puntos en el grupo B, estando afuera de los puestos de clasificación.

El Ducó con aforo reducido

Huracán recibe a River en Parque Patricios, en un encuentro que se disputa con aforo reducido tras el acuerdo entre el club y el Gobierno de la Ciudad. Tendrá capacidad limitada a 15.000 espectadores. Todo este protocolo es por el contexto del reciente derrumbe en las zonas aledañas al estadio.

Bienvenidos a la cobertura de Huracán vs. River

Eduardo Coudet debuta en el banco con River, en la visita a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó, por la 10 fecha del Torneo Apertura. Dirige Nicolás Ramírez. Transmiten TNT Sports Premiun, pero podrán seguir el minuto a minuto por acá.

Por Augusto Sanz
