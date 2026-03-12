Huracán vs. River, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura
Se enfrentan por la fecha 10, Eduardo Coudet debuta en el banco del Millonario en el Tomás Adolfo Ducó
El esquema de Coudet
En los primeros minutos se observa el sistema habitual de Eduardo Coudet: River se dispone con un 4-2-3-1. Kendry Páez se mueve como enganche y principal armador del equipo, y Aníbal Moreno se mete entre los centrales en la salida.
Comenzó el partido
Huracán y River ya juegan en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la fecha 10 del Torneo Apertura. Eduardo Coudet debuta como entrenador del conjunto visitante en un encuentro con aforo reducido en Parque Patricios.
Formaciones confirmadas
Chacho Coudet presentó su primer equipo como entrenador de River, con dos cambios respecto del último encuentro únicamente. El ecuatoriano Kendry Páez será titular como volante en lugar de Juan Fernando Quintero, que irá al banco.
El 11 de River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta (c), Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera y Tomás Galván; Kendry Páez; Ian Subiabre y Sebastián Driussi.
📋✔️ Los 11 elegidos por Eduardo Coudet para visitar a Huracán ⚽️#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/v4fzsunyQv— River Plate (@RiverPlate) March 12, 2026
Por su lado, Diego Martínez dispone de un equipo titular habitual, con solo dos cambios respecto al último encuentro.
El 11 de Huracán: Hernán Galíndez (c); Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, Cesar Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Alejandro Martínez; y Jordy Caicedo.
¡Así forma el Globo! 🎈🗒️ pic.twitter.com/7oyiZTcOqh— CA Huracán (@CAHuracan) March 13, 2026
Huracán envalentonado
Huracán buscará seguir haciéndose fuerte de local. Viene de ganarle a Belgrano en Parque Patricios y, tras la victoria en el clásico, ganó dos, empató uno y perdió uno. El equipo dirigido por Diego Martínez se encuentra, de momento, adentro de los clasificados, pero solo un punto lo separa de River.
River queriendo volver a sumar de tres
River visita a Huracán en Parque Patricios en un contexto particular: con nuevo entrenador que debuta, pero necesitado de ganar. Viene de empatar con Independiente Rivadavia, también como visitante, y apenas suma 11 puntos en el grupo B, estando afuera de los puestos de clasificación.
El Ducó con aforo reducido
Huracán recibe a River en Parque Patricios, en un encuentro que se disputa con aforo reducido tras el acuerdo entre el club y el Gobierno de la Ciudad. Tendrá capacidad limitada a 15.000 espectadores. Todo este protocolo es por el contexto del reciente derrumbe en las zonas aledañas al estadio.
Bienvenidos a la cobertura de Huracán vs. River
Eduardo Coudet debuta en el banco con River, en la visita a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó, por la 10 fecha del Torneo Apertura. Dirige Nicolás Ramírez. Transmiten TNT Sports Premiun, pero podrán seguir el minuto a minuto por acá.
Seguí leyendo
A 300 km/h por las calles. A pedido de Trump: peleas de UFC en la Casa Blanca y una carrera de Indy Car en Washington DC
"Se sintieron cómodos". Kansas City, la ciudad de los búnkers más poderosos del Mundial 2026: Argentina, Países Bajos e Inglaterra
El mejor del mundo en los 70. Patou, el hombre bueno del rugby, el pilar con alma de tres cuartos, récords e invicto ante los Pumas
- 1
Federico Valverde: tres goles para estirar la leyenda del Real Madrid y el Santiago Bernabéu en la Champions League
- 2
Así quedó Boca en la tabla de posiciones del Grupo A del Torneo Apertura 2026, tras el empate vs. San Lorenzo
- 3
Barracas Central venció en Mendoza a Independiente Rivadavia con un golazo y un arbitraje que alteró los nervios
- 4
En qué canal pasan Boca vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026 hoy