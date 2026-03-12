Huracán vs. River, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura

Chacho Coudet presentó su primer equipo como entrenador de River, con dos cambios respecto del último encuentro únicamente. El ecuatoriano Kendry Páez será titular como volante en lugar de Juan Fernando Quintero, que irá al banco.

El 11 de River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta (c), Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera y Tomás Galván; Kendry Páez; Ian Subiabre y Sebastián Driussi.

📋✔️ Los 11 elegidos por Eduardo Coudet para visitar a Huracán ⚽️#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/v4fzsunyQv — River Plate (@RiverPlate) March 12, 2026