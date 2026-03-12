Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells 2026

Los ocho tenistas que superaron la cuarta ronda siguen en carrera por el título en California, Estados Unidos
- 4 minutos de lectura'
Concluyó este miércoles la cuarta ronda del torneo masculino del Masters 1000 de Indian Wells 2026 que se lleva a cabo en el Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos, y se definieron los ocho tenistas que avanzaron a los octavos de final y siguen en carrera por el título.
En la parte alta del cuadro, Carlos Alcaraz (1°) venció a Casper Ruud (13°) por 6-1 y 7-6 (2) y continúa la búsqueda de su tercer título tras los conseguidos en 2023 y 2024. Si siguiente oponente será Cameron Norrie (27°), quien se impuso al sorprendente Rinky Hijikata (Q) por 6-4 y 6-2. Jack Draper (14°), el campeón defensor de la corona, doblegó a Novak Djokovic (3°), uno de los máximos ganadores del certamen junto a Roger Federer con cinco estrellas, por 4-6, 6-4 y 7-6 (5) y se medirá ante el ruso Daniil Medvedev (13°), verdugo de Alex Michelsen por 6-2 y 6-4.
En la parte baja del draw quedaron emparejados en los cuartos de final Arthur Fils (30°) vs. Alexander Zverev (4°) y Learner Tien (25°) vs. Jannik Sinner (2°). El francés doblegó al canadiense Felix Auger Aliassime (9°) por 6-3 y 7-6 (9) y se verá las caras con el alemán, verdugo de Frances Tiafoe (21°) por 6-3 y 6-4. El estadounidense, por su parte, eliminó al español Alejandro Davidovich Fokina (18°) por 4-6, 6-1 y 7-6 (4) y se enfrentará contra el italiano, uno de los grandes favoritos al título quien venció al brasileño Joao Fonseca por un doble 7-6 (6 y 4).
Resultados de los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells
- Carlos Alcaraz (1°) a Casper Ruud (13°) por 6-1 y 7-6 (2).
- Cameron Norrie (27°) a Rinky Hijikata (Q) por 6-4 y 6-2.
- Jack Draper (14°) a Novak Djokovic (3°) por 4-6, 6-4 y 7-6 (5).
- Daniil Medvedev (13°) a Alex Michelsen por 6-2 y 6-4.
- Arthur Fils (30°) a Felix Auger Aliassime (9°) por 6-3 y 7-6 (9).
- Alexander Zverev (4°) a Frances Tiafoe (21°) por 6-3 y 6-4.
- Learner Tien (25°) a Alejandro Davidovich Fokina (18°) por 4-6, 6-1 y 7-6 (4).
- Jannik Sinner (2°) a Joao Fonseca por un doble 7-6 (6 y 4).
Cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Carlos Alcaraz (1°) vs. Cameron Norrie (27°) - Jueves 12 de marzo desde no antes de las 23 en el estadio 1.
- Jack Draper (14°) vs. Daniil Medvedev (13°) - Jueves 12 de marzo desde no antes de las 21 en el estadio 2.
- Arthur Fils (30°) vs. Alexander Zverev (4°) - Jueves 12 de marzo a las 15 en el estadio 2.
- Learner Tien (25°) vs. Jannik Sinner (2°) - Jueves 12 de marzo desde no antes de las 17 en el estadio 1.
Todos los encuentros se transmiten en vivo a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Tabla de campeones de Indian Wells
- Novak Djokovic (Serbia) / Roger Federer (Suiza) - 5
- Jimmy Connors (Estados Unidos) / Michael Chang (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) - 3
- Lleyton Hewitt (Australia) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Jim Courier (Estados Unidos) / Boris Becker (Alemania) / Roscoe Tanner (Estados Unidos) / Carlos Alcaraz (España) - 2
Los últimos 10 campeones de Indian Wells
- 2025: Jack Draper (Gran Bretaña).
- 2024: Carlos Alcaraz (España).
- 2023: Carlos Alcaraz (España).
- 2022: Taylor Fritz (Estados Unidos).
- 2021: Cameron Norrie (Gran Bretaña).
- 2020: Cancelado por la pandemia de coronavirus.
- 2019: Dominic Thiem (Austria).
- 2018: Juan Martín Del Potro (Argentina).
- 2017: Roger Federer (Suiza).
- 2016: Novak Djokovic (Serbia).
- 2015: Novak Djokovic (Serbia).
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Masters 1000 de Indian Wells
Título en juego. Así quedó el cuadro femenino de cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells 2026
¿Le hizo caso? La curiosa indicación que Davidovich Fokina recibió de su coach argentino y no pasó inadvertida
Un claro favorito. Horario de Carlos Alcaraz vs. Casper Ruud por el Masters 1000 de Indian Wells 2026
- 1
Jannik Sinner esquivó un pelotazo de João Fonseca en Indian Wells, ganó un partidazo y avanzó a los cuartos de final
- 2
Masters 1000 de Indian Wells: partidos de hoy y cómo está el cuadro
- 3
Mirra Andreeva quedó eliminada de Indian Wells y pidió perdón por sus insultos al público: “No estoy orgullosa de cómo lo gestioné”
- 4
Rinky Hijikata derrotó a Alexander Bublik y es la revelación del Masters 1000 de Indian Wells