David Beckham fue sorprendido por la prensa argentina, le preguntaron por Lionel Messi y respondió en español

Este jueves, el futbolista Lionel Messi tuvo su primer entrenamiento en el Inter Miami, aunque su fichaje aún no fue oficializado por el club. Rodeado de un gran hermetismo, el capitán de la selección argentina se puso por primera vez la ropa de su nuevo equipo. Sin embargo, ninguna imagen de La Pulga fue filtrada entre la prensa. Quizás, por eso, el accionista del Inter Miami, David Beckham, no se animó a confirmar la transferencia en diálogo con la prensa argentina. No obstante, regaló algunas palabras en español y un particular gesto.

“Desde la Argentina, un segundo, encantado de verte, ¿estás feliz de tener a Messi aquí?”, le preguntó el periodista Esteban Edul, de ESPN F12, al exfutbolista del Manchester United, que manejaba, relajado, su lujoso auto, y mantenía la ventanilla baja, por lo cual, eligió no ocultarse.

Sin nunca perder la gracia, el director deportivo del Inter Miami contestó, con una gran sonrisa: “Sí, no lo sé”. Insistente, Edul volvió a arremeter con otra pregunta: “¿Es un sueño cumplido para ustedes?”, tras lo cual, el exjugador atinó a contestar “Sí... no lo sé, gracias”, como si se hubiera dado cuenta, mientras hablaba, de que había dicho más de lo que debía.

Fiel a su oficio, Esteban le repreguntó a David: “¿No lo sabés? ¿No se puede decir mucho hasta que se confirme todo, no?”. En ese momento, Beckham se puso los dedos sobre los labios, y simuló que se cerraba la boca, para confirmar que, en efecto, no estaba autorizado a hablar. “Gracias, David”, replicó, igualmente agradecido, Edul, quien se enorgulleció de su trabajo: “Mirá qué notita, de repente”, dijo, sin pudor.

David Beckham fue sorprendido por la prensa argentina

La fecha estimada para el debut de Messi con la camiseta rosa sería el próximo 21 de julio, frente a Cruz Azul, en un partido correspondiente a la Leagues Cup. Asimismo, su presentación sería este domingo, en un evento que, enigmáticamente, el club comunicó en sus redes como “El descubrimiento”. De acuerdo a la información que trascendió de manera extraoficial, Messi será el gran protagonista de la jornada, pero también serán oficializadas las incorporaciones de sus excompañeros en F.C. Barcelona, Sergio Busquets y Jordi Alba, y el entrenador Gerardo Martino.

Días atrás, Beckham ya había hablado en español con el artista argentino, Maximiliano Bagnasco, quien pintó un gigantesco mural de Lionel Messi con la camiseta del Inter Miami en la ciudad. “Saltó esa reja para entrar a saludarme. Y después, quiso subir. Me sorprendió su sencillez”, contó el pintor en diálogo con LANACION.

En el video que filmó con el propio Beckham en persona, se los ve a ambos sobre la grúa, y desde las alturas. “Llegamos a la boca (NdeR: de Messi), con David. Tiene una valentía. Habla español, también”. “Un poquito”, contestó el protagonista. “Estamos felices. Gracias David por venir aquí”, replicó el artista. “Gracias a ti”, respondió el exjugador, a la vez que, con sus dos brazos, señaló el mural, de la figura que, aunque no lo diga, vestirá el uniforme de su club.

