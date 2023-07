La canción con la voz de Gilda para la selección femenina que fue creada con inteligencia artificial

escuchar

De cara al comienzo del Mundial femenino de fútbol, mediante el uso de inteligencia artificial se recreó la voz de Gilda en una canción que alienta al equipo dirigido por Germán Portanova. Con el ritmo de “Se me ha perdido un corazón”, la clásica melodía que fue utilizada como canción de cancha por infinidad de clubes, la letra del tema alienta a la selección argentina a una semana del comienzo de la competencia.

Durante los últimos días, la expectativa por la cita mundialista es enorme. Con sede en Nueva Zelanda, el comienzo será el jueves 20 de julio a las 4 de la mañana, hora argentina, cuando la selección local se enfrente a Noruega. Por su parte, el conjunto albiceleste, que forma parte del grupo G, se medirá ante Italia el lunes 24 desde las 3 de la mañana.

De cara a este desafío para la selección argentina, que buscará hacer historia luego del desempeño en la Copa del Mundo de 2019, los hinchas ya palpitan la competencia. Para sumar expectativa, comenzó a circular en las redes sociales una canción con la voz de Gilda.

La canción con la voz de Gilda para alentar a la selección femenina

“Hay que alentarte selección, hay que alentar de corazón, de la cabeza. Que no me importa si ganás, que no me importa si perdés, las sigo a ellas”, comienza la letra del tema compuesto para el equipo femenino. En el video, publicado por la cuenta de Twitter de Noblex, se intercalan imágenes de la cantante de cumbia con videos de hinchas y de las jugadoras en festejos de goles.

En la letra, también se incluyó el nombre de algunas de las futbolistas. Concretamente, las jugadoras mencionadas fueron Estefanía Banini y Mariana Larroquette, cuyos apellidos fueron incluidos en los versos de esta nueva reversión. Además de Italia, la albiceleste comparte grupo con Sudáfrica y Suecia.

La selección argentina ya entrena de cara al Mundial de Nueva Zelanda Instagram @afaseleccionfemenina

Para hacer posible esta canción, en la que la falsa interpretación de Gilda se exhibe con mucho realismo, se usaron las canciones de la artista para que la herramienta de IA pudiera tomar la voz y reproducirla con una nueva letra, escrita para la ocasión. Durante el último tiempo, los usuarios en las redes sociales fueron testigos de diversas canciones interpretadas con voces distintas gracias a estas herramientas.

Además de esto, también se usó inteligencia artificial para la creación de imágenes con distintos propósitos, como por ejemplo mostrar el aspecto de personajes animados en la vida real. En este caso, se utilizó la modificación de audio para alentar a la albiceleste.

La lista de convocadas en la selección argentina para el Mundial 2023

Arqueras:

Vanina Correa (Rosario Central)

(Rosario Central) Lara Esponda (River)

(River) Abigail Cháves (Huracán)

Defensoras:

Julieta Cruz (Boca)

(Boca) Gabriela Chávez (Estudiantes de Buenos Aires)

(Estudiantes de Buenos Aires) Aldana Cometti (Madrid CFF)

(Madrid CFF) Adriana Sachs (Santos de Brasil)

(Santos de Brasil) Miriam Mayorga (Boca)

(Boca) Sophia Braun (León de México)

(León de México) Eliana Stabile (Santos)

Mediocampistas:

Florencia Bonsegundo (Madrid CFF)

(Madrid CFF) Estefanía Banini (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Daiana Falfán (UAI Urquiza)

(UAI Urquiza) Lorena Benítez (Palmeiras)

(Palmeiras) Chiara Singarella (University of Alabama, EE.UU.)

(University of Alabama, EE.UU.) Dalila Ippolito (Parma)

(Parma) Camila Gómez Ares (Universidad de Concepción, Chile)

(Universidad de Concepción, Chile) Romina Núñez (UAI Urquiza)

(UAI Urquiza) Vanesa Santana (Sporting de Huelva)

Delanteras:

Yamila Rodríguez (Palmeiras)

(Palmeiras) Paulina Gramaglia (Red Bull Bragantino)

(Red Bull Bragantino) Érica Lonigro (Rosario Central)

(Rosario Central) Mariana Larroquette (Orlando Pride)

LA NACION